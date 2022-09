Tedy v tomto případě ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. A to proto, že do jeho rezortu patří také energetika. Například za Německo přijede na energetický summit vicekancléř Robert Habeck. A to ne proto, že by Berlín dával jednání o cenách plynu a elektřiny větší důležitost než Česko. Ale prostě z toho důvodu, že Habeck zastává v německé vládě post ministra pro hospodářství a ochranu klimatu.

Mimořádná akce. Ministři obrany zemí Evropské unie se schází jen výjimečně

Cílem jednání Rady EU bude přijmout celoevropské řešení ohledně cen plynu a elektřiny a zajištění dodávek na zimu. V situaci, kdy jsou dodávky z Ruska nespolehlivé, se ceny plynu a elektřiny na energetických burzách vyšplhaly do závratných výšin, které vůbec neodpovídají nákladům.

Dojde k dalším jednáním?

V případě, že k dohodě v Radě EU v pátek nedojde, může se jednání v brzké době opět svolat. Je ale také možné, že se do řešení problému, který podle mnohých ekonomů i politiků nesnese odkladu, vloží šéfové států a vlád.

Jejich jednání, byť třeba na žádost Česka, musí svolat nikoli premiér Petr Fiala, ale Charles Michel.