Podle něj je bezpečnost v metropoli i nadále v rukou vlády. Agentuře Reuters mluvčí řekl, že povstalci se nehodlají mstít představitelům vládní moci ani příslušníkům armády a úředníkům, vedení Tálibánu podle něj nyní jedná s vládou o "mírumilovném" převzetí moci.

Ve čtyřmilionové afghánské metropoli dnes panuje chaos, nad městem přelétají vrtulníky, které evakuují lidi na mezinárodní letiště. Podle posledních informací dalo hnutí Tálibán rozkaz svým bojovníkům, aby postoupili do Kábulu. Zdůvodnilo to tím, že ve městě nefunguje policie a že je potřeba zabránit rabování.

Předtím agentury informovaly, že Tálibán je na předměstích Kábulu a že se jedná o přechodné vládě.

Stanice BBC dnes dříve uvedla, že povstalci procházejí městem bez jakéhokoli odporu ze strany armády a bezpečnostních složek. Zástupce Tálibánu v Dauhá, kde se od loňska vedou zatím neúspěšné rozhovory mezi vládou a povstalci, uvedl, že tálibové mají rozkaz, aby se vyvarovali násilí a umožnili z metropole odejít všem, kdo budou chtít.

Podle agentur AP a Reuters je ale Mezinárodní letiště v Kábulu od neděle uzavřeno pro komerční lety. To znamená, že startovat a přistávat mohou výhradně vojenská letadla. Letouny pro své občany posílají do Kábulu mimo jiné Spojené státy, Británie, Německo, Nizozemsko, Itálie nebo Česká republika. Česká vojenská letadla zajistí evakuaci českých diplomatů, místních pracovníků ambasády i tlumočníků, kteří v zemi pomáhali české armádě.

O situaci v Afghánistánu by měla v pondělí jednat Rada bezpečnosti OSN.

Úřadující afghánský ministr vnitra Abdal Sattár Mírzakvál v prohlášení uvedl, že Tálibán už je velmi blízko převzetí moci. "Afghánci by se neměli obávat… Žádný útok (na Kábul) nebude. Půjde o nenásilné předání moci přechodné vládě," citovala z jeho videovzkazu agentura AFP.

Boje se neodehrály dnes ani ve městě Dželálábád, protože guvernér se vzdal Tálibánu, aby zachránil životy civilistů.

Právě podpora ozbrojených skupin mimo armádu mohla podle analytiků pomoci postup Tálibánu zpomalit nebo zastavit. Vůdce uzbeckých milicí Abdul Rašíd Dóstum a prominentní tádžický vůdce Atta Muhammad Núr ale v sobotu uprchli přes hranice do Uzbekistánu. Núr pak na twitteru napsal, že navzdory odporu jeho jednotek armáda "zbaběle odevzdala zbraně Tálibánu".

Rychlý postup Tálibánu umožnilo stahování amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO, které se letos v květnu začaly z Afghánistánu definitivně stahovat. Nyní se do Kábulu vrátilo kvůli evakuacím několik tisíc amerických a několik stovek britských vojáků.

