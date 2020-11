Vše o teroristickém útoku ve vídni čtěte ZDE

Podle deníku Bild.de je z útoku podezříván muž, který na Instagramu zveřejnil ještě před jeho provedením svou fotografii s trojicí zbraní, jež se mají shodovat se zbraněmi teroristů, a s přísahou věrnosti šéfovi teroristické organizace Islámský stát.

V den útoku také údajně poslal svým dvěma přátelům videa z přepadení redakce časopisu Charlie Hebdo v Paříži, kde teroristé v lednu roku 2015 povraždili 12 lidí a dalších 10 zranili.

Pravděpodobný pachatel je dvacetiletý muž s kořeny v Severní Makedonii. Agentuře APA to potvrdil ministr vnita Nehammer. Řekl také, že muž byl loni odsouzen ke 22 měsícům vězení kvůli teroristickému spolčení. V prosinci byl ale podmínečně propuštěn. Podle kosovského informačního serveru Gazeta Express se útočník narodil ve Vídni a měl albánské kořeny.

After a difficult night, the toll from the #attack in #Wien is 5 #dead, including an #attacker close to #ISIS, and over 10 #injured. A second #assailant should still be on the run#Austria #BreakingNews #EuropeUnderAttack #news #Europe #wienATTACK #3Nov2020 #terrorism #Terror pic.twitter.com/itQumfMktx