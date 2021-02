Tak si to plánoval. Přiznal se reportérovi z Gazety Wyborzcy, který ho oslovil, když v lednu na Podhalí zpracovával reportáž o tom, jak se žije v této horské oblasti pod Vysokými Tatrami v době národní karantény.

Ta měla v Polsku skončit 17. ledna. Nestalo se tak. Kompletní uzavírku vláda prodloužila do konce měsíce. Nyní se sice otevřely obchodní galerie, ale hotely, restaurace a lyžařská centra, na něž je navázáno živobytí horalů z Podhalí, povolení k přežití stále nedostaly.

Gerard Wolski má v Zakopaném taxi firmu, čtyři nová auta a zrekonstruovaný penzion. Splácí 10 tisíc zlotých měsíčně (60 tisíc korun). Minulý rok na jaře, když se pandemie rozjížděla, mu banky bez větší problémů poskytly odklad. Dnes k něčemu podobnému ochotné nejsou. Od státu za posledních deset měsíců dostal celkem 9 tisíc zlotých. Toť vše.

Tragické příběhy

Co se děje v Polsku.Zdroj: DeníkRozhodl se apartmány otevřít. „Nebojíte se pokut?“ ptal se ho reportér. „Jak mě můžou víc potrestat. Mám snad čekat, až mi všechno sebere exekutor?“ odpověděl Wolski. Podobných protestů v Polsku a především v horských oblastech přibývá, ale není jich stále dost, aby to pohnulo vládou ve Varšavě.

Tragických příběhů z romantického regionu, kterým protéká řeka Dunajec a jehož turistickým srdcem je lyžařské městečko Zakopané přinesl deník celou řadu. Scénář všech měl podobný průběh, ať už se jednalo o výrobce tradičních sýrů, vozataje koňských saní, houslisty, hoteliéry či restauratéry: Stát nám zavřel živobytí, stát pro nás nic neudělal, stát o nás lže, nemám na zaplacení účtů, nevím, co budu dělat. „My tu neumřeme na covid, my tu umřeme bídou,“ zlobil se kočí Jaciek Babiarz z Bialki Tatrzańskej. Ten už musel prodat dva ze svých šesti koní. Neměl pro ně práci.

„Vím o nových alkoholicích, násilí v rodinách. Byly zde pokusy o sebevraždy. Přitom by stačilo ukázat jen kousek soucitu. Proč premiér Morawiecki všem státním úředníkům nesnížil jejich platy na 80 procent. Ukázal by solidaritu s těmi, kteří přišli o všechno,“ uvedl hoteliér ze Zakopaného Piotr Zygarski.

Muž, který chtěl vyřešit svůj osud sebeupálením, nakonec sirkou neškrtl. Benzin dal sousedům. Ti mu darovali jídlo pro něj i pro jeho dva psy. Přislíbili mu pomoci i v dalších dnech. Dokonce si sehnal novou práci. Nastoupit bude moci, hned jak se v Podhalí rozjede turistický byznys. Jinde tady práce totiž není.

Nová rubrika U sousedů



