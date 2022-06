Co se děje na Slovensku.Zdroj: DeníkMuž s roztrhaným obličejem, cyklista, který podobnému osudu unikl jen tak tak, roztrhané ovce a slepice. Lidé ze Středního Slovenska začali protestovat kvůli množícím se případům útoků medvědů. Po vládě požadují regulaci počtu chráněné šelmy. Ministerstvo životního prostředí navrhuje opatření, která by situaci měla zlepšit, podle obyvatel dotčených obcí ale k ničemu nepovedou.

Krvavý útok na turisty

Debatu opět otevřel před několika týdny krvavý útok medvědice na dva turisty. Jeden skončil s velmi vážnými poraněními hrudníku a zejména tváře na jednotce intenzivní péče. Byť takto brutální útoky medvědů na Slovensku naštěstí extrémně časté nejsou, a tento poslední se navíc stal v těžce přístupném lesním terénu, případů, kdy se lidé setkají s medvědem přímo v ulicích svých obcí, rapidně přibývá.

Medvědice na Slovensku zaútočila na turisty. Muž měl přijít o kus obličeje

Lidem v okrese Detva v Banskobystrickém kraji hnědé šelmy vadí z mnoha důvodů. „Bojíme se a pokračuje to dál. Kolem plotu nám chodili čtyři medvědi, řešením je jen regulace, žádná opatření nepomohou,“ vyjádřila se pro agenturu TASR při protestu obyvatelka místní části Skliarovo Emília Ostrihoňová. Šelmy jí zabily slepice i zajíce, které chovala na dvorku.

Podle vyjádření místních na protestu ovšem nejde jen o to, že lidem medvědi zabíjejí hospodářská zvířata. Někteří Slováci se už dle svých slov bojí chodit ven z domů, třeba čekat na autobusové zastávce nebo pouštět děti hrát si na ulici. Po sociálních sítích kolují mnohá videa, jak se medvědice s mláďaty procházejí kolem zaparkovaných aut či odpadkových košů. Přemnožená zvířata zjevně ztratila plachost.

Problém se navíc netýká pouze Podpolaní. Slovenský portál My Turiec upozornil, že i v regionu Turiec se v posledních týdnech vyskytlo několik případů, kdy se lidé na okrajích obcí setkali s medvědy. „První incident se stal 16. dubna, kdy medvědice napadla cyklistu. Naháněla ho přibližně šedesát metrů,“ popsal jeden z případů starosta obce Šútovo Ľubomír Maďari. Stejně jako při útoku v lese, i v tomto případě šlo o medvědí matku, která měla s sebou medvíďata, a měla tak tendenci své potomky chránit.

Odstřelit, nebo zabezpečit kontejnery?

Jak uvedl starosta Maďari, kolem obce Šútovo se pohybuje zhruba dvanáct až třináct medvědů. „Poslední incident se odehrál uplynulý čtvrtek, kdy se jedna žena odpoledne vracela domů a z houští slyšela praskání. Vešla do prvního dvora za plot, a tehdy vylezl medvěd, který očuchal několik aut a pohyboval se po ulici,“ nastínil pro Korzár starosta.

Podle starostů a primátorů z Podpolaní ovšem stát ani po těchto událostech nekoná dostatečně. Chystají se proto obrátit na Evropskou unii. Podpředseda Banskobystrického kraje také na protestě uvedl, že demonstrace budou pokračovat. Ve hře je také protest v Bratislavě přímo před sídlem ministerstva životního prostředí. Místní žádají regulovaný odstřel.

Devítiletou dívku při hře na schovávanou napadla puma. Dítěti zohavila tvář

Slovenské ministerstvo životního prostředí se naopak zaštiťuje tím, že chystá balíček opatření, která by obcím měla s medvědími problémy pomoct. Ministr životního prostředí Ján Budaj se v květnu setkal se zástupci obcí z regionu Podpolaní, podle písemného stanoviska ministerstva jim navrhl koncepční řešení.

„Spočívají ve zvýšené kontrole území z hlediska nezákonného lovu a v navýšení finanční podpory obcím na zabezpečení kontejnerů, osvětlení či na osvětu a rozšíření činnosti Zásahového tímu medveďa hnedého,“ uvedl tiskový odbor ministerstva.

Podle ministerstva dostanou obce peníze na to, aby si zabezpečily místa s odpady, díky čemuž medvědy nebude mít co lákat do vesnic. Mají za ně také nakoupit fotopasti, nebo spreje proti medvědům pro obyvatele.

Ministr Budaj každopádně zopakoval, že výraznější odstřel medvědů nepovolí. „Musíme zabránit kolizím s medvědy, ale současně nepřipustit neřízené odstřely medvěda jako zákonem chráněného druhu. Jasně zadefinujeme problémové medvědy, které vyřadíme z populace,“ vyjádřil se Budaj.

Slovenskem zmítá kauza Fico. Někteří kvůli ní zlomili hůl i nad současnou vládou

V Zásahovém týmu, který zmínil, jsou například myslivci či odborníci ze správy národních parků. Zároveň uvedl, že řešit by se měly spíše důvody, proč jsou medvědi v oblasti přemnožení - a zda to nesouvisí s množstvím turistů, kteří po sobě zanechávají potravu na volně přístupných místech.

Ochránci přírody upozorňují, že velký odstřel medvědů může ohrozit jejich populaci.

