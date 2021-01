Zprávy o obětech následně potvrdil i starosta města Murlidhar Mohol, který je doplnil, že čtyři pracovníky se podařilo záchranářům včas evakuovat, ale zbylých pět se již zachránit nepodařilo.

A big fire at the world’s biggest vaccine maker, the Serum Institute of India, killed five people but the company said it would not affect production of the AstraZeneca coronavirus shot https://t.co/5HyQojMKX1 pic.twitter.com/XrCZjcOkTD