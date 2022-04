Obyvatele, kteří se do oblasti vrací, prezident vyzval k velké opatrnosti. Rusové údajně zaminovali velkou část území na severu země. „Položili miny v celé oblasti, v domech, pod stroji a dokonci i pod těla těch, které zabili," řekl ukrajinský prezident, informace však není možné ověřit nezávislými zdroji. Lidé by se podle něj do oblastí měli vrátit, až pomine nebezpečí ostřelování.

Na východě země se podle prezidenta Rusko chystá na silnější vojenské údery. Také generální štáb ukrajinské armády dnes ráno zopakoval, že se ruské jednotky v některých směrech stahují, aby posílily skupiny před další ofenzivou na východě: v oblasti Donbasu a Charkova. Moskva už dříve potvrdila, že míní snížit svou vojenskou přítomnost v Kyjevské a Černihivské oblasti a zaměřit se na "osvobození Donbasu". Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov včera pro běloruskou televizi uvedl, že Rusko také posílí své západní hranice, aby "nikoho nenapadlo na ně zaútočit".

Ukrajinská vojska postupují za stahující se ruskou armádou u hlavního města a na východě se jim podařilo částečně uvolnit sevření Charkova, uvedlo v pravidelném hlášení britské ministerstvo obrany. Podle amerického Institutu pro studium války Moskva opustila své původní plány na obsazení klíčových ukrajinských měst a chystá se na novou fázi války.

Strašný pohled na město Buča

Ukrajinská armáda v pátek uvedla, že se jí podařilo dostat pod kontrolu město Buča na předměstí Kyjeva. Po ustupujících Rusech zbyla na ulicích těla zabitých civilistů a také zničená technika, hlásí svědci z místa a dokládají informace natočenými záběry. Podle agentury AFP se na místě našla těla dvaceti mužů v civilním oblečení, jeden měl podle informací agentury svázané ruce. Příčina smrti zatím není jasná.

Starosta Buči v sobotu večer oznámil, že bylo v hromadném hrobě ve městě nalezeno asi 280 těl. Informuje o tom agentura AFP, zprávu však v tuto chvíli není možné ověřit.

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N — Viktoriia ???? (@ViktoriiaUAH) April 1, 2022

Už dříve tento týden armáda informovala také o svobození města Irpiň.

Na základě snímků ze satelitu je podle stanice CNN zřejmé, že ruští vojáci odešli z významného letiště u města Hostomel. Na snímcích z předchozích dnů byla na letišti patrná ruská vojenská technika, která na nových fotografiích již není vidět. Není ale jasné, kam se přesunula. Představitelé amerického ministerstva obrany se rovněž domnívají, že je pravděpodobné, že ruské jednotky letiště opustily.

Následující mapa ukazuje území, které Ukrajinci v posledních dnech získali od ustupujících Rusů, uvádí FinancialTimes.

Ostřelování pokračuje

Ruské jednotky podle televize Nexta v noci střílely na Poltavskou oblast. Rakety zasáhly Poltavu a Kremenčuk, informuje šéf regionální správy Dmytro Lunin. „Kolem druhé hodiny ranní byly dva infrastrukturní objekty ve městě Poltava napadeny nejméně čtyřmi raketami. Co se týče města Kremenčuk, tam v šest hodin ráno podle předběžných informací zaútočila tři letadla na průmyslové objekty," dodal Lunin. Dosud není zřejmé, zda si vzdušné údery vyžádaly oběti.

V Luhanské oblasti byla podle šéfa Luhanské oblastní státní správy pod palbou města Severodoněck, Rubežnoje, Lysyčansk, Kreminna, Horske a dvě menší vesnice. Ukrajinská armáda údajně odrazila devět z útoků, poškozena byla třicítka budov. Rusové také podle polského deníku Gazeta Wyborcza údajně ovládli město Izium v ​​Charkovské oblasti na východní Ukrajině.

Ruské rakety dnes zasáhly charkovský park kultury a rekreace, informují místní úřady. Během ostřelování v areálu pracovali lidé, zranil se sedmapadesátiletý muž.

This morning, a missile attack was launched on the Central Park of Culture and Leisure in #Kharkiv



This is reported by the local authorities. During the shelling, people were working in the park. A 57-year-old landscaper was injured. pic.twitter.com/7elYtb9iCR — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

Podle slov guvernéra Charkovské oblasti Oleha Syněhubova Rusko ostřelovalo nemocnici v okupované Balakliji. Budova je údajně částečně zničena a 70 lidí vyžaduje okamžitou evakuaci, informuje web The Kyiv Independent.

Ukrajinci údajně v Černihivu zničili kolonu ruských vozidel, informuje ukrajinský generální štáb. „V Černihivu utrpěl nepřítel v posledních dnech značné ztráty, jde o více než padesát jednotek obrněných vozidel,“ píše ukrajinský štáb. Informace z místa nicméně nelze ověřit.

На Чернігівщині, протягом останніх днів, ворог зазнав значних втрат - понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Звільнено низку населених пунктів, зокрема, село Шестовицю неподалік Чернігова.

Разом переможемо!

Докладніше: https://t.co/ZxvUL9mAhM#stoprussia pic.twitter.com/I4daX2UvKL — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 2, 2022

V západoruském městě Bělgorod, ležícím asi 30 až 40 kilometrů od ukrajinských hranic, včera vypukl požár ve skladu pohonných hmot. Podle guvernéra Bělgorodské oblasti Vjačeslava Gladkova na sklad zaútočily dva vrtulníky ukrajinské armády. Toto tvrzení nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Ukrajinská strana útok nepotvrdila, uvedl server BBC News.

Britská vojenská rozvědka sdělila, že zničení několika ropných nádrží v Bělgorodu pravděpodobně Rusům značně ztíží útok na Charkov. „Pravděpodobná ztráta řetězce dodávek paliva a munice z těchto skladů může vést k dodatečnému krátkodobému zatížení již tak složité logistiky Ruska. Bude nemožné zásobovat vojska obklopující Charkov surovinami," nastínilo britské ministerstvo obrany.

Útěkem před bombami peklo nekončí. Uprchlíky z Mariupolu drtí hrůzné vzpomínky

Ukrajinské úřady v pátek večer uvedly, že rezidenční oblast v jihoukrajinském přístavním městě Oděsa zasáhly tři ruské rakety, které mířily na "kritickou infrastrukturu". Podle ukrajinské armády se protivzdušné obraně podařilo rakety sestřelit.

Obyvatele Melitopolu, kteří se snaží evakuovat, podle televize Nexta zablokovala ruská armáda ve městě Vasiljivka v Záporožské oblasti. Na místě se tvoří kolony aut.

Residents of #Melitopol who are trying to evacuate were blocked by the #Russian military in the area of ​​the city of #Vasilyevka, #Zaporozhye region. pic.twitter.com/cqqLB77F8w — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

Počet obětí úterního ruského náletu na sídlo oblastní správy v Mykolajivu na jihu Ukrajiny stoupl na 36. Na telegramu o tom informoval oblastní guvernér Vitalij Kim. Právě on mohl být podle zdejšího starosty Oleksandra Sjenkevyče hlavním terčem útoku, napsala agentura Unian.

Ruští okupanti zaútočili na shromáždění v Enerhodaru, ve městě bylo slyšet hlasité výbuchy. Zatčeno bylo několik lidí, kolik přesně se zatím neví. Informaci přinesl The Kyiv Independent.

⚡️Russian occupiers attack rally in Enerhodar, loud explosions heard in the city.



Russian forces arrested an unknown number of people opposing the Russian occupation. Reports of explosions and “massive shelling” sounds followed.



Source: State nuclear energy сompany Energoatom. pic.twitter.com/yiGPeyTR7l — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 2, 2022

Brutální boje o Irpiň

Do bojů ve městě Irpiň u Kyjeva se na ukrajinské straně zapojili i dobrovolníci ze zahraničí. A mezi nimi bylo i řada Čechů, uvedl server The Kyiv Independent. Ukrajinské úřady prohlásily město za osvobozené tento týden. Podle agentury AFP ale ukrajinská armáda dosáhla ve městě Pyrrhova vítězství vzhledem k rozsahu destrukce.

Do boje se mnozí dobrovolníci zapojili jen po krátkém výcviku. „Rozdíly mezi mezinárodními legionáři jsou rozsáhlé - od lidí, kteří byli ještě nedávno vojenskou elitou, až po snílky bez výcviku, kteří se přidali k ukrajinskému a velmi romantizovanému boji proti druhé největší vojenské mocnosti," uvádí server The Kyiv Independent. Podle něj je v mezinárodních jednotkách slyšet směs řečí a ne každý zahraniční voják zcela chápe pokyny svých nadřízených. „Pro mnoho zahraničních dobrovolníků byla brutalita bojů o Irpiň opravdovým šokem," dodává server.

Jako bych to ráno zemřela. Teenageři z Mariupolu podali šokující svědectví

Mezi muži, kteří mají větší vojenskou zkušenost, je i Čech, který se představuje pod přezdívkou wi-fi. Jedná se o jednoho z několika Čechů, kteří bojovali v Irpini, tvrdí The Kyiv Independent. „Pět let jsem sloužil v české armádě," řekl muž serveru. "Polovina mé rodiny pochází z Ukrajiny. Nemohl jsem prostě zůstat doma, když se na Ukrajině dějí takové věci," dodal.

Podle místních úřadů v Irpini již nejsou žádné ruské jednotky, město ale zůstává uzavřené civilistům, kteří na začátku invaze ve velkém počtu uprchli do Kyjeva. Během bojů byla podle radnice zničena zhruba polovina města. Padlo na 500 obyvatel a 50 vojáků na ukrajinské straně. Obyvatelé se do města podle úřadů nevrátí ani za měsíc. Armáda a záchranáři totiž potřebují čas na odklizení mrtvol a nebezpečné munice.

Do města se v pátek dostali také zpravodajové agentury AFP. „Je to apokalypsa," řekl jim jeden z ukrajinských vojáků, již hlídkují prázdné ulice, kde se místo lidí pohybují toulaví psi a krkavci. „Každých 20 nebo 30 sekund jsme slyšeli ostřelování. A tak to trvalo celý den. Byla to pouhá destrukce," popsal zpravodajům agentury měsíc ruských útoků jeden z obyvatelů, který z Irpině neodešel. „Dobyli jsme nazpět Irpiň, dobyli jsme nazpět mnoho dalších míst, ale válka neskončila," dodal muž.

Evakuace civilistů

Na sobotu je plánováno sedm humanitárních koridorů pro evakuaci lidí z obležených oblastí Ukrajiny, informovala místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková. Jedním z nich je umožnit evakuaci obleženého Mariupolu.

V pátek se údajně za použití humanitárních koridorů podařilo evakuovat 6 200 lidí, z nichž tři tisíce z Mariupolu. Mezinárodní výbor Červeného byl pátek nucen záchrannou akci v přístavním městě později zastavit kvůli bojovým podmínkám. Záchranná operace byla schválena oběma stranami.

Podle agentury Reuters bylo dnes z válkou zasažených částí Ukrajiny evakuováno celkem 4217 lidí. Turecko dnes prohlásilo, že je připraveno poskytnout lodě k evakuaci obyvatel z Mariupolu po moři, píše agentura Unian.

Depardieu odsoudil ruskou invazi. Státní duma ho chce zbavit ruského občanství

Z Luhanské oblasti na východě Ukrajiny bylo dnes evakuováno téměř 2700 lidí. Evakuace se podle ukrajinských úřadů neobešla bez ruského ostřelování. Pro ty, kteří se v regionu rozhodli zůstat, dorazilo několik tun humanitární pomoci, včetně potravin a léků.

Spojené státy pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun). Washington Kyjevu poskytne laserem naváděné střely, bezpilotní prostředky, zařízení pro noční vidění, munici či opancéřovaná vozidla. Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho USA Ukrajině poskytly od začátku ruské invaze vojenskou pomoc v celkové hodnotě 1,6 miliardy dolarů (35 miliard korun). „Toto rozhodnutí potvrzuje neotřesitelný závazek Spojených států vůči suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny," uvedl Kirby.

Podle deníku The New York Times Washington pracuje se spojenci také na předání tanků sovětského původu. Takové má ve výzbroji i česká armáda.