Čínské město Wu-chan dnes poprvé od začátku nynější pandemie nehlásí žádný nový potvrzený případ nákazy. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi. V Číně ale přibývá importovaných případů infekce, za středu jich bylo 34 oproti úterním třinácti. To vyvolává obavy z možné druhé vlny nákazy.

Jako o importovaných případech se mluví o nemocných, u nichž se nákaza prokázala po příjezdu do Číny ze zahraničí. Celkem jich je asi 190. Agentura DPA k tomu píše, že ve valné většině jde o Číňany, kteří se vrátili do vlasti často v přesvědčení, že tam přečkají nejhorší období pandemie. Lidé, kteří do Číny přijedou, musejí do přísné karantény.

V pevninské části nejlidnatější země světa se koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo doposud 80.928 lidí. Infekci podlehlo 3245 pacientů, za středu přibylo osm mrtvých, z toho šest jich bylo ve Wu-chanu. Ve snaze zabránit šíření nákazy úřady toto jedenáctimilionové město, které je metropolí provincie Chu-pej, 23. ledna uzavřely.

Jižní Korea hlásí dalších 152 nemocných

Jižní Korea, která se v posledních čtyřech dnech za sebou dostala pod stovku nových případů denně, dnes hlásí dalších 152 nemocných. Z nich 97 připadá na město Tegu, kde testy tento týden potvrdily přítomnost viru u 74 klientů domu s pečovatelskou službou. V souvislosti s tímto případem místní úřady zahájily rozsáhlé testování ve všech podobných zařízeních ve městě. Žije v nich více než 33.000 osob.

V Jižní Koreji se koronavirem nakazilo celkem 8565 lidí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden uvedla, že epicentrum pandemie koronaviru se přesunulo do Evropy. Nejsilněji zasaženou zemí je Itáli

Trump podepsal balík opatření proti COVID-19, testy budou zdarma

Americký prezident ve středu podepsal balíček opatření pro boj s novým typem koronaviru v hodnotě kolem 100 miliard dolarů (asi 2,5 bilionu korun). Informoval o tom Bílý dům. Spojené státy tak nově zajistí bezplatné testování na koronavirus, nemocenské pojištění pro všechny zaměstnance zasažené nákazou nebo potravinovou pomoc.

Dříve ve středu balíček drtivou většinou schválil americký Senát, minulý týden prošel Sněmovnou reprezentantů.

Zaměstnanci budou mít nárok až na dva týdny dovolené v případě, že se u nich potvrdí nákaza koronavirem, nebo se s ní budou léčit. Nárok na ni bude mít i ten, komu lékař nebo úřady nařídí karanténu.

Ve Spojených státech se koronavirem zatím nakazilo více než 8500 lidí a mezi středeční šestou hodinou ranní a šestou hodinou večerní přibylo 2300 potvrzených případů. Podle internetových stránek televize CNN se to očekávalo, protože dostupných je nyní více testů.

Trumpova administrativa připravuje velký balík na podporu americké ekonomiky v hodnotě až bilionu dolarů.

Austrálie a Nový Zéland zavírají hranice

Austrálie kvůli šíření koronaviru zakazuje lidem, kteří nejsou jejími občany a ani v této zemi nemají trvalý pobyt, vstup na své území. Dnes to oznámil premiér Scott Morrison. Opatření začne platit od pátečního večera. Stejné nařízení dnes vydal i Nový Zéland, tam ale vstoupí v platnost už od čtvrteční půlnoci místního času (pátek 12:00 SEČ). Informuje o tom agentura Reuters.

"Okolo 80 procent případů, které v Austrálii máme, jsou lidé, kteří se virem nakazili v zámoří nebo ti, kteří přišli do přímého kontaktu s někým, kdo se ze zámoří vrátil," vysvětlil na dnešní tiskové konferenci australský premiér. Jeho novozélandská kolegyně Jacinda Ardernová řekla, že všech 28 případů infekce v její zemi souvisí s lidmi, kteří byli v zahraničí.

V Austrálii je skoro 640 potvrzených případů nákazy koronavirem, šest z nich na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje, zemřelo.

Šéf australské vlády ve středu upozornil, že opatření proti šíření koronaviru budou trvat nejméně šest měsíců. Zakázal shromáždění více než stovky lidí v uzavřených prostorech.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová dnes lidem vzkázala, že není důvod, aby vykupovali zboží v obchodech, prodejny jsou podle ní dostatečně zásobené.