Občas tak i na summitech EU zaznívá od některých státníků poměrně tvrdá kritika kroků Orbánovy vlády. Že by si ale někdo maďarského premiéra „podal“ tak, jak to v noci na pátek udělal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, to se Orbánovi za desítky let jeho politické kariéry nejspíš nestalo.

Zelenskyj se k předsedovi maďarské vlády obrátil přímo během jednání premiérů a prezidentů EU v bruselské budově Evropské Rady. Jeho projev z ruskými vojsky obleženého Kyjeva byl přenášen na televizní obrazovku.

Vraždění lidí v Mariupolu Rusy vám nevadí?

Přímo se Orbána zeptal, zda stále stojí na straně Vladimira Putina a Ruska, které už měsíc vede válku na Ukrajině, nebo na straně Kyjeva. „Musíte se sami rozhodnout, s kým jste. Jste suverénní stát,“ prohlásil Zelenskyj k Orbánovi. „Byl jsem v Budapešti. Miluji to město. Byl jsem tam mnohokrát - moc krásné, pohostinné město. A lidé také,“ řekl Zelenskyj.

„Zažili jste v dějinách i tragické chvíle. Navštívil jsem vaše nábřeží. Viděl jsem tento pomník… Boty na břehu Dunaje jako připomínku masových vražd,“ připomněl Viktorovi Orbánovi pomník zavražděných budapešťských židů za hrůzovlády nacistů a maďarských Šípových křížů na konci druhé světové války. „Poslyš, Viktore, víš, co se děje v Mariupolu?“obrátil se na Orbána.

„Prosím, pokud můžeš, jdi na to své nábřeží Dunaje. Podívej se na ty boty. Uvědom si, že i v dnešním světě může opět docházet k takovému masovému vraždění. Rusko to dnes dělá. Jsou to stejné boty. Stejní lidé. V Mariupolu. Děti i dospělí, dědové a babičky. A jsou jich tisíce. Tisíce lidí, kteří už nejsou.“

Embargo na plyn zatím ne

Pak Zelenskyj pokračoval už směrem k celému summitu. „A vy váháte, zda zavedete další sankce, nebo nezavedete. A vy se rozmýšlíte, zda povolíte další dodávky zbraní, nebo ne? Váháte, zda budete obchodovat s Ruskem, nebo ne? Na to už není čas. Je třeba přijmout rozhodnutí,“ vyzval summit Zelenskyj.

Přestože Zelenskyj ocenil to, co Unie pro Ukrajinu dělá (summit se dohodl nejen na další pomoci, humanitární i vojenské, ale i na dodávkách plynu a elektřiny na Ukrajinu - pozn. red.), hlavního cíle, tedy evropského embarga na dovoz ruské ropy a plynu Kyjev na summitu nedosáhl.

Proti bylo ale nejen Maďarsko, které hrozilo podobný krok zavetovat, ale i Německo a další skupina států EU. Také Česko si podle premiéra Fialy nemůže dovolit, aby ruské dodávky plynu a ropy okamžitě přestaly.

Orbán neporušuje jednotu

„Co vy se nedovíte z uzavřeného jednání,“ reagoval na otázku týkající se reakce Orbána český premiér Petr Fiala. K Orbánovi ale uvedl, že z jeho pohledu je klíčové, že jak v NATO tak v rámci Evropské unie není Maďarsko zemí, která by hatila společné úsilí o zastavení ruské agrese.

„Maďarsko ve všech rozhodujících věcech zachovává jak v alianci, tak v Unii jednotný postoj. To je nejdůležitější,“ uvedl Fiala. „My jako Česko dál vedeme s Viktorem dialog a také konzultujeme situaci v rámci Visegrádské čtyřky,“ dodal Fiala v pátek ráno na tiskové konferenci k první dni jednání Evropské rady.