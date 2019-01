Frýdek-Místek Pověstná ulice 8. pěšího pluku v Místku není žádný med jak pro řidiče, tak pro obyvatele žijící v její těsné blízkosti.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

„Od čtvrt na pět ráno do jedenácté hodiny večerní nás budí autobusy. V zimě, když řidiči autobusů túrují motory, všechno slyšíme a vůbec se tu nedá spát. V létě je zase ,bulvár´ doslova rozpálený, a to kvůli tomu, že zde není téměř žádná zeleň, co tu kdysi bývala. Všechno je vykácené, záhony s květinami zrušené. To, co vysadili, to nejsou stromy. Říkáme tomu červená košťata," řekla rozhořčeně jedna z obyvatelek místního věžáku. „Je to jedno obrovské parkoviště. Navíc nám tady chtějí zrušit pískoviště a vykácet i poslední vzrostlé stromy," dodala s tím, že už nyní mají obavy o své děti. „Trneme strachy, že nám vběhnou na cestu, neboť tu ani není žádné zábradlí, ani dodělaná komunikace, kterou město slibovalo. Staré rozbité lavičky, prostě díra na díře. Kde skončily všechny ty peníze?" ptala se starší žena.

Mezitím magistrát připravuje na zmiňované ulici změnu systému parkování. To bude i nadále bezplatné, ale od července bude časově omezené, a to maximálně na tři hodiny. „Cílem je zamezit tomu, aby na ulici dlouhodobě parkovali své vozy převážně obyvatelé okolních domů a zaměstnanci zde sídlících firem, a naopak poskytnout bezplatná parkovací místa pacientům zdravotnických zařízení, která jsou v této ulici, klientům přilehlých obchodů a podniků, ale také návštěvníkům města," informovala tisková mluvčí města Jana Matějíková.

Přesné podmínky časově omezeného parkování v ulici 8. pěšího pluku jsou uvedeny v příslušném nařízení města, které magistrát v nejbližší době zveřejní i na internetových stránkách. „Začátkem července bude v ulici 8. pěšího pluku umožněno parkování pouze na základě parkovacího lístku, který bezplatně vydá parkovací automat. Parkovací lístek bude mít platnost maximálně tři hodiny. Po této době by měl řidič svůj vůz přeparkovat. Na dobu platnosti parkovacích lístků dohlédnou strážníci městské policie. Časově omezené parkování v ulici 8. pěšího pluku bude v platnosti pouze v pracovní dny, a to v době od sedmi do sedmnácti hodin," řekl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hronovský.

Náklady na revitalizaci ulice 8. pěšího pluku činily 103 milionů korun, přičemž téměř 93 milionů z celkové částky bylo hrazeno z dotací.