Při tiskové konferenci k ukončení poslední uhelné sezóny teplárny Veolia, která nově produkuje teplo už jen z obnovitelných zdrojů, se vyjádřil primátor Frýdku-Místku Petr Korč k ambicím města zasahovat do energetické politiky města. „Je završen proces dekarbonizace, což znamená konkurenční výhodu do budoucna a lepší cenu. Emisní povolenky nebudou vstupovat do cenotvorby. My prostřednictvím městské společnosti Distep budeme dále dodávat teplo občanům, které nám dodá Veolia. Frýdek-Místek má jednu z nejzajímavějších cen dlouhodobě pro občany a naším cílem je, aby v nové dlouhodobé smlouvě jsme dosáhli takových podmínek, abychom stále mohli být tím městem, které pro občany zajistí velmi zajímavou cenu tepla,“ nastiňuje situaci do budoucna Petr Korč primátor Frýdku-Místku.

Teplo = žádaná komodita

Podle něj město plánuje investice právě do tohoto odvětví. „Zdroj tepla je naprosto zásadní pro občany. Zvažujeme, že bychom jako město vstoupili do diskuzí o tom, zdali bychom v tom procesu, kde jsme prostřednictvím toho sekundáru nemohli vstoupit do primáru, když dodávky by byly stabilní, výhodné a dlouhodobé,“ přemítá primátor.

Aktuálně teplárna Veolia ve Sviadnově zásobuje teplem 18,5 tisíce domácností. Jejím hlavním odběratelm je městská společnost Distep, která odebírá 95 procent tepla, které ve Sviadnově vyrobí.

„Občané Frýdku-Místku získávají prostřednictvím systému stálé dodávky tepla a teplé vody tyto energie za zhruba totožných podmínek jako před dvaceti lety. Podíváme-li se, jak vývoj nákladů na vytápění jde dopředu bez ohledu na inflaci a zdražování jiných komodit, tak praktický dopad na naše občany není. A to právě proto, že dochází k modernizaci a optimalizaci zdrojů,“ říká Jiří Čuda, předseda představenstva Distep.

„Jsme schopni držet v zásadě víceméně stále stejnou cenu, protože jsme investovali do modernizace technologických zařízení v době, kdy byla dimenzována na úplně jiné odběry. A díky kombinaci s optimalizací zdrojů a účinnosti vytápění je dneska průměrná cena za byt o velikosti 53 metrů čtverečních cca 8 až 9 tisíc korun, kterou držíme od roku 2004,“ reaguje na dotaz Deníku Čuda, jak je možné držet cenu dvacet let. Zlevňovat ale teplo dle jeho vyjádření ve Frýdku-Místku nebude.

Společný podnik města a Distep

Jak se stavíte ke slovům pana primátora o vstupu města jako akcionáře do teplárenského odvětví? „ O tom se bavíme dlouhodobě, takže to není nějaký výstřel do tmy. Jednou z věcí je, že Frýdecká skládka také řeší, jakým způsobem nakládat se zbytky surovin, které by se nemusely skládkovat. Zbytkové dřevo, zbytky, papír. To, co už prostě nejsme schopni recyklovat tak, abychom byli případně schopni energeticky využít. V tom případě bychom se na tom mohli podílet v rámci nějakého společného podniku,“ odpovídá Čuda za městskou společnost Distep.

Časový horizont možné zapojení města Čuda z Distepu nekonkretizoval: „Energetika je vždycky běh na dlouhou trať. To znamená, že nějaký termín nelze říct, ale pracujeme na tom. Doufám, že v brzké době bude nějaký výsledek, jak postupovat.“

Čistší prostředí pro zaměstnance

V rámci ukončení zpracování uhlí v teplárně Veolia a jejímu přechodu k dodávek tepla z mixu biomasy a plynu se i zaměstnanci teplárny dočkali zlepšení pracovních podmínek „Ubyla prašnost. Plynové kotle nepotřebují vůbec žádnou manipulaci s palivem tohoto typu. Natočí se kohoutkem a plyn teče do kotle. Takže z tohoto pohledu určitě. Podmínky pro zaměstnance se výrazně zlepšily,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Veolia Jakub Tobola.

Zaměstnanci se po dekarbonizaci provozu nemusí bát, že by firma nyní s novými stroji, přistoupila k propouštění. Dle Toboly to není v plánu. „Snažíme se průběžně nahradit zaměstnance odcházející do důchodu novými, ale je to velmi složité takové v dnešní době sehnat,“ posteskl si obchodní ředitel Veolie.