Hasičský nadšenec si otevřel vlastní muzeum

Český Těšín – Soukromé hasičské muzeum funguje od středy oficiálně v Českém Těšíně. Najdete ho v Ostravské ulici pod restaurací Starý mlýn a přivítá vás tam hasičský nadšenec z největších – Josef Jendřišák, známý to sběratel a fanda do všeho, co jen trochu zavání hasičstvím.

Představit aspoň část svých sbírek se rozhodl proto, že už exponáty neměl kde skladovat. „Mám toho plný barák i sklepy. Tady ale lidé uvidí to největší a nejzajímavější,“ říká Jendřišák. Prostoru o pětasedmdesáti metrech čtverečních dominuje ruční stříkačka, stará více než 120 let. „Je to koněspřežná hasičská stříkačka, která má dvě části a je plně funkční. Narazil jsem na ni před 10 lety náhodou v jedné vesnici u Nového Jičína a koupil ji. Syn ji pak dva roky restauroval,“ vypráví hasičský fanda. Kromě stříkačky ale můžete v muzeu vidět stará čerpadla, kožené hasičské vědro z konce 18. století, pohlednice a obrázky s hasičskou tématikou a Jendřišákova sbírka čítá také spoustu modelů aut. Hasičských, jak jinak. Ale ani to není vše. Nejlépe, když se přijdete sami podívat. Otevřeno je v úterý (9 – 13 hodin) a ve čtvrtek (13 – 17 hodin) a prohlídku vám majitel muzea umožní i v jiné dny, po předchozí domluvě.

Autor: Tomáš Januszek