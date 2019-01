Baška /FOTOGALERIE/ – Obyvatelé Bašky si můžou oddychnout. Každodenním několikakilome­trovým objížďkám je konec. Mohou používat nový most, který byl dokončen se stodenním předstihem.

Jeho slavnostní otevření se ale uskutečnilo už v úterý. Starostka obce Baška Irena Babicová, hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas a generální ředitel firmy OHL ŽS Michal Štefl se krátce po půl jedenácté společně s několika stovkami přihlížejících poprvé prošli po novostavbě.

„Most byl po povodních v havarijním stavu. Poklesl o 30 až 40 centimetrů, jeho konstrukce se zkroutila. Oprava byla skoro nemožná. Proto se přistoupilo k projektování novostavby,“ uvedl ředitel Štefl.

Podle jeho slov je nová stavba za jednadevadesát milionů téměř nezničitelná. „Myslím si, že kdyby tam zůstala původní konstrukce, která měla čtyři pole a nosníky stojící v proudu řeky, znovu by to při povodních vytvářelo problémy. Nový most je jen dvoupólový a jeho jediný pilíř stojí mimo proud řeky. Vyřešily se tak všechny problémy, které mohly při povodních nastat. Je stavěný na pětisetletou vodu a výš, takže by měl vydržet skoro cokoliv. Vyřešily se tak všechny problémy, které mohly při povodních nastat,“ dodal Štefl.

Stavba je také zajímavá délkou svých mostních polí. Jedno má 52 metrů, druhé 40 metrů. Relativně dlouhý rozsah tak tvoří netradiční konstrukci. Pod ní je vytvořen prostor pro cyklistickou stezku kolem Ostravice.

Prvnímu testování novostavby předcházelo vystoupení mažoretek a také proslovy starostky, ředitele OHL ŽS a hejtmana kraje Jaroslava Palase. „Chtěl bych vám všem poděkovat za trpělivost, že jste 14 měsíců vydrželi objízdnou trasu, která vám určitě ztrpčovala život,“ řekl Palas. Zmínil se i o tom, že bylo po povodních složité rozhodnout se, zda rychle postavit most za 20 milionů, který by sloužil jen dočasně, nebo raději počkat, než se vybuduje nějaký dražší a lepší a investovat peníze jinam. Nakonec zvítězila varianta číslo dvě.

„Bylo pro nás velmi těžké říct, že zatím postavíme jenom provizorní lávku pro pěší a 20 milionů raději investujeme do rekonstrukce jiného mostu. Deficit finančních prostředků je evidentní a my skutečně šetříme a obracíme každou korunu, abychom za málo peněz udělali co nejvíce práce. O to důležitější je, že se v tak krátkém rekordním termínu podařilo postavit most nový,“ dodal hejtman, který na závěr popřál místním občanům, aby jim stavba dobře a dlouhá léta sloužila.

Po slavnostním přestřižení pásky a vypuštění holubů lidé konečně mohli poprvé přejít přes řeku. Neskrývali své nadšení, nové spojení obou břehů Ostravice jim výrazně usnadní život. „Jsem nesmírně šťastná. Kvůli uzavírky jsem do Bašky najela spoustu kilometrů přes Frýdlant, nebo přes Frýdek. Stejně tak i cesta do Janovic byla složitá. Mám hned kousek chatku. Bouchalo se tu neděle, svátek, pátek. Chlapi dělali bez přestání do tmy, večer, za každého počasí. Něco úžasného,“ rozplývala se nad pracovitostí dělníků místní obyvatelka Olga Cyrusová.

Žena chtěla slavnostní průvod rozezpívat. „Syn tu měl hrát na harmoniku. Ráno ho ale šéf telefonicky odvolal do práce. Celá rodina z toho byla úplně nešťastná, protože ten, kdyby spustil, rozezpíval by všechny,“ smála se důchodkyně.

Pěší a motoristé budou moci přes řeku začít chodit a jezdit ve čtvrtek ve 14 hodin. „Vydržet jeden den, to už je procházka růžovou zahradou,“ uzavřela Cyrusová.

Zuzana Moravcová