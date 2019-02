Mosty u JablunkovA - Dražba soch, které řezbáři vytesali na letošní soutěži Lyoness cup 2011 v Mostech u Jablunkova, se uskuteční v pátek 4. listopadu ve zdejším hotelu Grůň. O hudbu se po celý večer postará Zdeněk Krásný.

Řezbáři při práci na sochách pro prodej v dražbě | Foto: Tomáš Machálek

Osmnáct řezbářů z Čech, Slovenska a Polska se v létě pustilo u hotelu Grůň do řezbaření. Na práci měli dva víkendové dny. Téma letos znělo – Děti, škola vzdělání. Mezi řezbáři nechyběl ani Leszek Sikora z Dolní Lomné, který v létě vytvořil i sochu dolnolomňanského rodáka Františka Šišky. „Na setkání řezbářů u hotelu Grůň jsem potřetí,“ prozradil Deníku Sikora, který pracoval na soše prvňáčka. „Bude to ve starodávném stylu. Prostě jak kdysi děti chodívaly do školy,“ vysvětlil při práci řezbář s tím, že na samotném nápadu pracoval asi dva dny.

Letošní ročník byl prodloužen, řezbáři měli na práci dva dny. „Určitě to je výhoda, protože člověk se nemusí tak hnát. Práci si můžu rozvrhnout na určité části. Pro nás to je tím pádem jednodušší,“ vysvětlil Sikora, který před začátkem neměl přesný harmonogram práce. K prodloužení délky řezby na dva dny měli pořadatelé své důvody. „Chtěli jsme, aby sochy byly více dodělané,“ řekl hlavní organizátor Pavel Taufer z hotelu Grůň. „Sochy nyní půjdou do dražby pro charitu Lyoness,“ dodal Taufer.

V Mostech tak při řezbě nemohla chybět jednatelka Lyoness Child & Family Foundation Veronika Kubecová. „Ke spolupráci došlo díky panu Taufrovi, který je i naším členem. Když jsem zde byla vloni, tak mi o tomto řezbářském setkání říkal. Viděla jsem pak i dražbu, která ještě nebyla pro nás. Tam padl tento nápad, že letošní ročník bude dražba patřit naší nadaci,“ řekla Deníku Kubecová, která zároveň sledovala řezbáře při práci. „Nikdy jsem něco podobného neviděla. Jsem unešená z toho, že mohu sledovat, jak díla postupně vznikají. Obdivuji všechny řezbáře, jsou šikovní, jsou to prostě umělci,“ uzavřela Kubecová.