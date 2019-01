Ostrava – Nejen vážné a smutné případy řeší během roku policisté. Někdy mají co dělat, aby při sepisování protokolu zachovali vážnou tvář a smíchy se nepopadali za břicha. Jindy se jim nechtěně podaří dostat do zápisu formulace, nad kterými pak sami jen žasnou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Některé z příběhů jsou jako stvořené pro silvestrovské vydání. Perličky k pousmání zaslala Deníku mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková.

Z úředního záznamu…

„Hlídka zajistila oplatky, a pak muž začal s policisty komunikovat. V jednom okamžiku stál na okenním parapetu a převlékal se do černého oblečení s vysvětlením, že chce být do rakve čistý…“

Z úředního záznamu:

„Osoba jednoznačně odpovídá osobě zaznamenané při jejím protiprávním jednání, neboť má svůj nosík ve tvaru skoby, a proto je snadno tento mladík identifikovatelný.“

Z podaného vysvětlení:

„…načež jsem jí odpověděl, že když nepoužívá zrcátka a neví, co se kolem ní v provozu děje, a když jej nepoužívá, že bych jí je mohl odstranit, načež odpověděla, prosím, já jsem to tedy na její žádost udělal. Nohou jsem jí zrcátko odstranil…dnes jsem si vědom, že jsem její žádost vyhodnotil špatně.“

Z výslechu podezřelého:

„Proti bagristovi jsem tedy stál napřáhnutý s kladivem v úrovni hlavy a v hlavě se mi honilo, že bych již druhé kolo boje asi neudýchal, neboť jsem astmatik, a proto jsem se rozhodnul toto kladivo pustit na zem a rychle odejít pryč.“

Z policejní svodky:

„Vedoucí lékařka přivolané výjezdové služby jako příčinu smrti uvedla – smrt beze svědků.“

Z výslechu podezřelého:

„Z jakého důvodu jsem si pistoli koupil, vůbec nevím. Určitě mi neměla posloužit k páchání trestné činnosti. Tuto pistoli zpátky nechci a chci, aby si ji policie po provedeném zkoumání nechala, protože já nechci být nositelem nějakých zbraní.“

Z výslechu podezřelého:

„V době, kdy jsem byl ve vozidle a byl u něj i jeho majitel, tak jsem volal své přítelkyni a jí jsem řekl, že mě chytili, nijak jsem jí to nespecifikoval, vyznal jsem jí lásku a více si už nevzpomínám, protože toho bylo na mě moc.“

Z výslechu:

„Na dotaz policejního orgánu, proč jsem měl ve vozidle pákové kleště, odpovídám, že jsou mé, mám je víc než deset let a chtěl jsem se pochlubit v kolektivu, že mám ty největší kleště na světě. Kdyby měl někdo zájem, tak je prodám. Bílé rukavice, které byly ve vozidle, nejsou mé. Komu patří, nevím. Moje je pouze ruční nářadí. Bílo-černý kožich jsme našli na Pískových Dolech.“

Z protokolu:

„Během prohlídky pan XY vytáhl z kapsy bundy spodní prádlo tmavé barvy. K tomuto uvedl, že toto spodní prádlo je jeho. Během prohlídky bylo zjištěno, že pan XY nemá na sobě své spodní prádlo. K tomuto uvedl, že spodní prádlo, které měl v kapse bundy, je jeho a toto si sundal, neboť šel domů, za manželkou. Více k tomuto nebyl schopen uvést.“

Z výslechu:

„K předmětné věci uvedla pouze, že je pravdou, že poskytuje sexuální služby za úplatu, ale toto je pouze její věc, tuto činnost provozuje dobrovolně ze svého vlastního rozhodnutí, nikdo ji k této činnosti nepřemlouvá ani nenutí.“

Z výslechu podezřelého:

„Když jsem s tímto vozidlem vyjel, tak v průběhu jízdy jsem musel zastavit z osobních telefonických důvodů. Dále jsme společně pokračovali na policii, kdy jsme první zastavili za restaurací, kde jsme šli společně do herny. Z herny jsem chtěl jet na policii, když jsem nastupoval do vozu, tak mě zkontrolovala policie, které jsem už nedokázal vysvětlit, že toto vozidlo jedu odevzdat na policii.“

Z výslechu podezřelého:

„Při jízdě vozem v souvislosti s mým užíváním drog uvádím, že jsem se cítila plně při vědomí. Mé schopnosti vnímání i přesto, že jsem užila pervitin, nebyly nijak sníženy. Dále chci uvést, že řidičský průkaz mi byl zákazem okresního soudu odebrán.“

Z výslechu podezřelého:

„V době, kdy jsem nastoupil do vozidla, jsem na své osobě cítil, že jsem již pod velkým vlivem alkoholu. K tomuto uvádím, že nepiji alkohol často, ale jeho vliv na svou osobu poznám, kdy tohoto večera jsem na sobě pozoroval, že jsem již přebral.“

Z výslechu podezřelého:

„Peníze jsem nepočítal, ale určitě tam byla ještě velká hromádka. Peníze byly v bezpečnostní schránce uloženy v takovém šuplíku, ve výši asi mých očí, takže jsem se do ní nedíval a jen jsem tam strčil ruku a vzal si jednu bankovku. Mohl jsem si taky šuplík dát na stůl, ale to jsem neudělal.“

Z výslechu podezřelého:

„Před zápasem i během něj jsem vypil celkově asi sedm piv desetistupňových a půl litru rumu, kdy jsem byl z toho trochu pod vlivem… Když jsem do policisty, jehož služební číslo nevím, několikrát stejným způsobem a silou strčil, ale nedotýkal jsem se jej, tak mě policista nějak chytil a ze sebe shodil na zem, někde na chodník kousek od autobusu, kde mi byla nasazena plastová pouta za záda.“

Z výslechu podezřelého:

Otázka policisty: Můžete se vyjádřit k tomu, proč jste to vozidlo chtěl odcizit?

Odpověď: Chtěl jsem se jen projet jak drak a to vozidlo rozsekat. Dal bych mu co proto. Žádný mladý silák ale nešel kolem, kdo by mi pomohl ten volant utrhnout, abych odjel. Já takovou sílu nemám. Když to nešlo, tak jsem se rozhodl, že z toho auta vezmu nějaké cenné věci, které dám do zastavárny. Do tašky, kterou mi půjčil majitel auta, které jsem naboural, jsem dal věci z toho auta. Pak mne již za osm minut kontrolovali policajti.

Z výslechu oběti:

„Volající mi řekl: Dědo, pohni, spěchá to. Já jsem mu odpověděl: „se ne…, víš, že chodím o hůlce…“

Z výslechu oběti:

„Jsem již sice starší žena, ale pravidelně chodím cvičit do Sokola, cítím se dobře a myslím si, že si vše i dobře pamatuji.“

Z policejní svodky:

„Pachatel z pokoje pro psa odcizil mininetbook zn. Acer v hodnotě 7000 korun.“

Z protokolu o ohledání místa činu:

Samotné vozidlo stojí zaparkované svou přídí k objektu budovy hotelového domu XY, kdy zádí směřuje k ulici XY. Po příchodu k vozidlu vidíme všechny dveře uzavřené a uzamčené, kdy je rozbité okno pravých dveří nákladového prostoru, kde byla zajištěna stopa číslo…“

Z úředního záznamu k napadení na staveništi:

„Jelikož se však podezřelý z místa vzdálil, stavbyvedoucí urážky spolknul a věnoval se dál své práci… Ačkoliv byl stavbyvedoucí popsaným způsoben hrubě bitý, nikdo z okolo procházejících lidí se jej nezastal. Útočníka zastavil až přítomný bagrista, který útočníka zavalil svým tělem… Stavbyvedoucí měl uvolněný vlasový porost….“

Z úředního záznamu k nálezu zesnulého:

„…se v levém zadním rohu nachází tělo mužské postavy, které leželo na zádech.“

Z úředního záznamu hlídky:

„Hlídka po osobě pátrala na ulici XY a v rámci možností vytěžovala kolemjdoucí osoby. Podle zjištěných informací se osoba měla pohybovat někde mezi ulicemi XY a ZY po ulici YX. Přibližně uprostřed mezi těmito ulicemi u křížení ulice XY a YY se nacházelo pohostinství. Hlídka se rozhodla tyto prostory zrekogniskovat. Při vstupu hlavními dveřmi do objektu hlídka zjistila v prázdném prostoru místnosti, situované před samotným vstupem do pohostinství, přítomnost podezřelé osoby.“

Z úředního záznamu:

„Hlídka tedy po souhlasu ženy do bytu vstoupila a zamířila do ložnice, ze které vedly dveře na balkon. Po otevření balkonových dveří bylo vidět muže, který slézá po hromosvodu směrem dolů…“

Z úředního záznamu…

„Řidič na opětovné výzvy nereagoval, opět prudce přidal plyn a doslova tryskem vyrazil směrem kupředu na stojící vozidlo Škoda Octavia, do kterého čelně narazil a posunul ho o tři metry dozadu.“

Ze záznamu, v němž oběť popisuje pachatele:

„Mladíci byli spíše mladší. Jeden z útočníků byl větší než druhý útočník. Menší se jevil silnější postavy nežli druhý útočník, který byl ale vyšší a byl z dané dvojice mužů štíhlejší…“

Z trestního oznámení k popisu podezřelého…:

„Je na první pohled velmi inteligentní.“

Ze záznamu k vykázání:

„Jeho otcem je její syn XY, který žije svým životem a o svého dospělého syna moc zájmu také neprojevuje.“