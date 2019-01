Třinec - Druhému největšímu městu regionu ubývá obyvatel. K prvnímu lednu žilo v Třinci 36 969 lidí, během loňského roku se jejich počet snížil o 348.

V centru Třince se při různých akcích scházejí tisíce lidí, obyvatel města ale dlouhodobě ubývá. Na ilustračním snímku jarmark na náměstí Svobody. | Foto: Archiv Deníku

Rozhodujícím faktorem bylo to, že z města se v uplynulých dvanácti měsících odstěhovalo 742 lidí, zatímco podle údajů městského úřadu se do Třince přistěhovalo jen 473 osob.

V roce 2011 zemřelo 419 občanů Třince, přičemž třineckých dětí se narodilo 340. Třinečanů loni ubývalo rychlejším tempem než v roce 2010, kdy se jejich počet snížil o 137.

Ještě v roce 1991 přitom žilo v hutnickém městě 44 980 lidí, avšak o deset let později to bylo už jen 39 095 obyvatel. Zejména proto, že v polovině devadesátých let se osamostatnila obec Vendryně a před dvanácti lety ji následovala Ropice.

Úbytek obyvatel se zatím neprojevuje u třineckých prvňáčků - podle radnice by se jejich počet měl v příštích letech dokonce mírně zvyšovat.

„Teď je jich 292, myslím si, že za rok jich bude kolem 310. A podle předpokládaného vývoje by to mělo spíš narůstat,“ řekla redakci vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Vladimíra Kacířová.

Trend by měl kulminovat v roce 2016, kdy by do lavic mohlo zasednout až 415 žáků prvních tříd. „Ale kolik jich skutečně bude, to my nevíme, může jich být i o padesát méně. Je to věštění z křišťálové koule,“ konstatovala Kacířová. Myslí si, že 526 prvňáků, což je rekordní údaj z devadesátých let, už Třinec nebude mít nikdy.

Počet škol ve městě se bude v budoucnu odvíjet také od koncepce financování regionálního školství.

„Pokud se schválí to, co předkládá ministerstvo, tak město jako zřizovatel na to bude muset reagovat,“ naznačila Kacířová s tím, že koncepce by měla platit už od roku 2013.

Co je naopak jasné, že populace v Třinci bude dál stárnout. Už v loňském roce vznikla studie, která naznačila, jak se mění věková struktura lidí ve městě. Její součástí byla i prognóza do roku 2025.

Město se tak připravuje na to, že se bude postupně zvyšovat průměrný věk Třinečanů, což přinese své specifické problémy. Stoupne tak například význam sociálních služeb. Počet obyvatel se snižuje i v dalších městech a obcích. Lidí ubývá třeba v jablunkovské části Černé, kde žije i Barbara Sitková.

Sama malou osadu považuje za hezkou, jenže nikdo se do ní nestěhuje. Sitková trvá na tom, že město lokalitu zanedbává.

„U nás není jediný nový barák. Pokud to takhle půjde dál, tahle část vymře,“ řekla nedávno redakci.