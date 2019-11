30 let od revoluce: převrat pohltil také Frýdek-­Místek

Už to bude 30 let, co se po listopadových událostech v Praze odehrály celospolečenské změny. Revoluce, která později dostala přízvisko sametová, tehdy ovládla i Frýdek-­Místek. Třebaže s mírným zpožděním.

Sametová revoluce pohltila také Frýdek-Místek. | Foto: Archiv