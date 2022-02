A přestože úplná uzavírka se týká pouze samotného mostu v Závodní ulici, řidiči budou muset od úterý půl roku jezdit sedmikilometrovou objížďkou přes Kanadu na okolo po Frýdecké ulici. Omezení se nejvíce dotknou zaměstnanců hutě, personálu Nemocnice AGEL, zaměstnanců a studentů střední odborné školy na Kanadě a zaměstnanců v průmyslové zóně na Podlesí.

Kde parkovat

Město proto už s předstihem vybízelo k využívání jízdních kol, až to počasí umožní, hromadné dopravy či k tomu, aby se pracovníci domlouvali mezi sebou a nejezdila čtyři auta s jedním řidičem, ale jedno auto se čtyřmi lidmi.

„Musíme to společně zvládnout. Snažit se netvořit delší kolony, než je nutné. Kdybychom nadjezd neopravili, do dvou let by se spojka musela zavřít,“ opakuje třinecká primátorka Věra Palkovská.

Schéma objízdných tras v Třinci:

Schéma objízdných tras v Třinci od 1. března.Zdroj: Koláž/ Mapy.cz, Deník

Kromě průtahu městem bude další citelnou ránou ztráta řady parkovacích míst, parkoviště pod nadjezdem totiž bude už od soboty 26. února uzavřeno. Alternativu nabídnou Třinecké železárny, které v úterý podél celé závodní ulice zřídí téměř 70 parkovacích stání v podobě parkovacího pruhu. Další parkovací možnosti se naskytnou u kruhového objezdu nedaleko jižní brány – u takzvané myší díry.

„Parkoviště disponuje kapacitou kolem čtyřiceti míst, která se podle potřeby může navýšit až na dvojnásobek,“ informoval mluvčí města Stanislav Cieslar. K parkování bude sloužit i zpevněná plocha v křižovatce ulice Míru a Hraniční za autobusovou zastávkou Kanada, rozcestí.

Jak pod nadjezdem

Omezení dopravy ovšem řidiče čeká i pod samotným nadjezdem v Nádražní ulici, kde bude při sanaci podhledu nadjezdu snížena rychlost na 30 kilometrů v hodině a dojde ke zúžení čtyř jízdních pruhů na dva – jeden v každém jízdním směru.

Od 1. března do 31. srpna budou v Třinci na dotčených linkách hromadné dopravy platit výlukové jízdní řády. Spoje linek 706, 709 710, 711 a 714 končící na zastávce Třinec, aut. stanoviště pod Kanadou budou končit na zastávce Třinec, aut. stanoviště v centru města.

Cestující, pěší i cyklisté, projdou podchodem k bráně Koksovna, kde bude zřízena náhradní autobusová zastávka, z níž bude vedena kyvadlová doprava obsluhující zastávky Třinec, aut. Stanoviště pod Kanadou a zastávky v městských částech Konská, Konská-Podlesí, Kanada a Nebory. Bližší informace k výlukovým jízdním řádům cestující naleznou na webu města.