„Maminky, babičky, slečny, dámy, přijďte spočinout před Pánem na adventní ztišení,“ zvaly řádové sestry boromejky ze svého kláštera v Místku na Duchovní obnovu plánovanou na sobotu 26. listopadu od 13 hodin. Ve zdejší římskokatolické farnosti rovněž za podpory města přichystali na první adventní neděli 27. 11. do kostela sv. Jana a Pavla od 17 hodin koncert Varhany pro 4 ruce a nohy, kde se představí Pavla Salvová a Jan Rotrerkl.

Frýdek-Místek zveřejnil vánoční program. Oslavy odstartuje rozsvícení stromu

A právě od neděle 27. listopadu se Frýdek-Místek zahalí znovu do pravé vánoční atmosféry. „Jsem rád, že po dvouletých omezeních kvůli covidu prožijeme okamžik rozsvícení stromu opět společně. Srdečně zvu na Náměstí Svobody nejen na tento den, ale věřím, že si příjemné a pohodové ladění adventního městečka, které zde vyroste, budete vychutnávat až do konce prosince,“ vzkázal Petr Korč, primátor města.

Vše na náměstí v Místku zahájí cimbálová muzika od 16 hodin a strom se rozzáří v 16:45. Tradičně nebude chybět druhý na Zámeckém náměstí ve Frýdku, ozdobené a svítící mohou lidé obdivovat kašny v obou částech či zářící anděly vedle kostela sv. Jošta v Komenského sadech.

„Nejvyzdobenější budou jako vždy třídy T. G. Masaryka ve Frýdku a 8. pěšího pluku v Místku. V rámci šetření nicméně letos nebude nasvícena hlavní budova magistrátu. Svítit bude pouze letopočet,“ oznámila mluvčí radnice Jana Musálková Jeckelová. Jako novinku související s úřadem v Radniční ulici avizovala vznik „stromečkové školky“. Děti z mateřských a základních škol zde nazdobí smrčky v květináčích.

Pro nejmenší bude v pondělí 5. prosince „úřadovat“ známá trojka Mikuláš, anděl a čert. Na místecké náměstí zavítají od 16 hodin.

Ojedinělou podívanou – a to opět do konce roku – bude slibovat od 27. listopadu i Stromový betlém umístěný v altánu v Sadech B. Smetany. „Tento unikát stvořil frýdecko-místecký výtvarník Oldřich Mosys z kulatiny staré lípy, vyřezal malé pokojíčky s motivy Vánoc – štědrovečerní večeří, prodejem kaprů na ulici, anděly i jesličkami s Ježíškem,“ vzkázali z městské kulturní organizace.

To hlavní se ale bude odbývat do pátku 30. prosince v Adventním městečku na místeckém centrálním náměstí. „Vstup je zdarma a návštěvníci si mohou jako tradičně dopřát teplé nápoje na zahřátí a něco dobrého k tomu, zakoupit vánoční ozdoby či drobné dárky. Korzování mezi stánky jim bude zpříjemňovat hudební doprovod, ten ve všední dny začíná okolo 15. nebo 16. hodiny a o víkendech pak od 10. hodiny dopoledne,“ upřesnili pořadatelé. Na pódiu se představí hlavně místní zpěváci, folklorní a folková uskupení, také soubory a sbory ze škol či školek, divadélka…

Děti se mohou těšit na chvilky u ohrady se zvířaty, vznikne v Tržní ulici u křížového podchodu. Na náměstí pak budou moci posílat dopisy Ježíškovi, vyrábět ve vánočních dílničkách, zazvonit si na zvoničku nebo se posadit na sáně tažené dřevěným oslíkem. V zákoutí u kostela sv. Jakuba bude velký vyřezávaný betlém. A za zajímavost organizátoři označili interaktivní kovářskou školičku či soutěž o nejlepší vánočku.

Dění v Adventním městečku neskončí jako obvykle 23. prosince, i mezi svátky zde zazní sbory či reprodukované kolegy a fungovat budou stránky s občerstvením.

K adventní atmosféře se připojí obě farnosti. ZUŠ Duchovní hudby FM na první tři prosincové čtvrtky chystá do kostela sv. Jakuba adventní koncerty. V rámci 14. Mezinárodního festivalu Souznění proběhne pásmo Hudba Vánoc bez hranic, a to 8. prosince od 18 hodin v kostele sv. Jana a Pavla. Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby uvedou ve stejném kostele v středu 22. prosince od 18 hodin. Pojďte s námi do Betléma, Adventní putování za Ježíškem, tuto hru chystá Turistické informační centrum do Sadů B. Smetany na dny mezi 5. a 11. prosince. Stejná instituce zve 14. prosince na výlet Za příběhem Vánoc.

Vánoční strom z Hukvald s příběhem

Jedenáct metrů nad náměstím a přes dva další metry v zemi. Tak vypadá vánoční strom instalovaný technickými službami v pondělí 21. listopadu v Místku. „A má i svůj příběh: Před šestačtyřiceti lety ho zasadil před chatou na Hukvaldech muž, který vloni zemřel na koronavirus, a jeho synovec Jan Jach z Markvartovic se rozhodl darovat tento smrk na počest strýce městu Frýdek-Místek. Dárce doufá, že jako vánoční strom udělá v těžké době lidem radost a vykouzlí jim úsměvy na tvářích,“ popisuje mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová. S tím, že přípravy na vánoční svátky jsou ve městě v plném proudu – ozdoby visí a adventní městečko se staví. Strom na Zámecké náměstí ve Frýdku, jak mluvčí radnice, doplňuje, je od dárce z Řepišť.