Gofry, hit číslo jedna

Poláci a trhovci se tak hojí na loňských Vánocích, kdy Jarmark Bożonarodzeniowy, jak se adventním trhům nejen ve Vratislavi říká, byl zrušený. „Prodávám tady pravidelně. A letos jsou tržby božské!“ říká nadšeně stánkař Tadeusz, u něhož lze koupit ruční výrobky. Z polských specialit napříč stánky táhnou nejvíce jednoznačně wafle (polsky gofry), a to buď ty klasické, nebo „bublinkové“. Dát si je můžete samotné, s nutelou, posypkou, šlehačkou či třeba ovocem. A nebo klidně se vším dohromady. Základní cena začíná na osmi zlotých, ty nejchutnější stojí až dvaadvacet.

Oblíbené jsou také kurtoszkołacze, což není nic jiného než Čechům známé trdelníky. Ty stojí patnáct až šestnáct zlotých. Na dračku jsou i nejrůznější polské klobásy a z tekutých nápojů bez překvapení nespočet variací svařáku, který je rovněž po patnácti zlotých.

„Jsme vcelku pravidelnými návštěvníky adventní Wrocławi, trhy i atmosféra tady mají vysoký standard. Jen ty davy,“ krčí rameny paní Monika z východních Čech. Je jednou z mnoha Češek a Čechů, kteří jsou o třetím adventním víkendu ve Vratislavi slyšet. Podle trhovců letos k severním sousedům zamířilo více našinců než obvykle. Důvod je nasnadě. „Nevím, proč u nás to nejde, a tady jo,“ diví se Pavel, který dorazil z Opavy. Ale o tom, že by Poláci měli lepší vládu než Češi s ohledem na témata posledních měsíců muž se všeobecným přehledem odmítá diskutovat.

Obří davy. Daň za kvalitu

Nad otázkou českých restrikcí a polské svobody ale v okolí Rynku, hlavního náměstí ve Starém městě, kde se Jarmark Bożonarodzeniowy koná, diskutují mnozí Češi. Skutečností je, že covidová situace je nyní v Polsku nesrovnatelně lepší, i proto v davu uvidíte roušku na obličeji jen velmi sporadicky. Výjimkou jsou i v okolních prodejnách.

Daní za vydařený zážitek jsou ve Vratislavi zmíněné davy. Nejen na Rynku, ale i v přilehlé ulici Świdnicka nebo na Placu Solnem, kde se trhy rovněž konají, je třeba počítat s přišlápnutím, nějakým tím loktem a především faktem, že prodírání se davy je skutečně na dlouho. Vyplatí se proto dorazit na trhy už brzy odpoledne za světla, kdy nával lidí ještě není tak obrovský.

Ceny na adventních trzích ve Vratislavi

Svařák - 15 zlotých (+ 15 zl. za vratný hrníček)

Čaj - 10 zlotých

Wafle (gofry) - 8 až 22 zlotých

Trdelník (kurtoszkołacz) - 15, 16 zlotých

UŽITEČNÉ DOPRAVNÍ INFORMACE

Kdo se vydává do Vratislavi z Moravskoslezského kraje, podle všeho zvolí alespoň na určitou část své cesty síť polských dálnic. Jak v případě A4, tak v případě A1 však od letošního prosince nastala významná změna v úhradě dálničních poplatků. Poláci zrušili výběr poplatků v mýtných bránách, které už mají závory rozevřené, a přešli na systém elektronického výběru mýta e-TOLL.

Poplatek je možné uhradit několika způsoby, včetně mobilní aplikace.Například cesta po dálnici z Ostravy trvá přibližně dvě hodiny, avšak na předměstí Vratislavi se čas začíná nepříjemně vléct. Dopravní situace ve třetím největším městě Česka a čtvrtém největším městě Polska s více než šesti sty tisíci obyvateli je, snad tu a tam s výjimkou odpolední Rudné, nesrovnatelná. Spousta semaforů, kolon a popojíždění – na to se musí připravit každý, kdo do Vratislavi zamíří po vlastní ose.

A čím více středu města jste, tím je vše znásobené.I proto, ale také kvůli složité situaci s parkováním, se vyplatí nechat auto kousek dál a k Rynku dojít po svých. Jednu z možností nabízí obchodní centrum Arkady Wrocławskie v ulici Powstańców Śląskich se svými krytými garážemi. Parkování je tam navíc o víkendech zcela zdarma.

K Rynku je to zhruba 15 minut chůze. Kdo zvolí tuto možnost, bude mít cestou k náměstí přímo před nosem jednu z vratislavských zajímavostí – Památník anonymního přechodu v křižovatce ulic Świdnicka a Piłsudskiego. Jde o roztroušené sousoší čtrnácti postav, které na jedné straně silnice postupně mizí pod zemí a na druhé straně zase vycházejí.