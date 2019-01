Region - Testy dokazují, že tak běžný úkon, jakým je mytí rukou, zvládá správně jen málokdo. Někdo na ni klade velký důraz, jsou však lidé, kteří jí nevěnují téměř žádnou pozornost. Správná hygiena rukou je přitom nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak zamezit přenosu infekcí a různých nemocí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

I proto se Nemocnice Podlesí v Třinci připojí pod záštitou Světové zdravotnické organizace k akci s názvem „Zachraňte životy myjte své ruce". Zájemci mohou v pondělí 5. května dorazit do přízemí ambulantní části nemocnice nebo na příjmové oddělení, kde je budou zdravotníci informovat o důležitosti dodržování správné hygieny rukou.

Akce bude probíhat od 8.30 do 11.30 hodin.

Zdravotník přenáší návyky i domů

Deník se včera v ulicích Frýdku-Místku ptal, zda lidé hygienu rukou nepodceňují. „Já jsem zdravotník, takže vím přesně, o čem to je," smál se 33letý Petr Gaj. „Tou prací v nemocnici jsem tak ‚postižený', že to doma dělám automaticky. Ruce si myji po každé činnosti, když přijdu z venku. A samozřejmě i před jídlem," shrnul. „Přikládám tomu velkou váhu, ve zdravotnictví se většina nemocí přenáší rukama to z té hlavy nevymažete," pravil Petr Gaj.

„Na hygienu se snažím klást velký důraz. Například ruce si myji vždy před jídlem, po každé návštěvě toalety a práci. Nejraději používám tekuté mýdlo. Dělám to proto, abych se něčím nenakazila. Těch různých přenosných nemocí je kolem nás dost," zamyslela se šestadvacetiletá Lenka Gajdušková z Frýdku- -Místku.

V Nemocnici Podlesí se lidé dozvědí, jak si správně mýt a dezinfikovat ruce. V pondělí bude řeč o tom, že na neumytých rukou se uchycují bakterie, viry a paraziti a nejčastější hrozbou je virová hepatitida typu A, která bývá často lidově označována jako nemoc špinavých rukou. Velkou hrozbou, a to především pro děti, je riziko průjmového onemocnění.

„Nemytýma rukama se však přenáší celá řada dalších onemocnění, proto by lidé měli vědět, jak správně hygienu rukou provádět," upozornila Renata Bieleszová, ústavní hygienička Nemocnice Podlesí.

Přestože si mnozí lidé myslí, že mytí rukou není žádná věda, každoroční testy dokazují, že tak běžný úkon, jakým je mytí rukou, zvládá správně jen málokdo.

Nečistoty odhalí speciální lampa

Součástí pondělní akce v Nemocnici Podlesí bude také nácvik správného umývání rukou, které si příchozí následně zkontrolují pod speciální UV lampou, která dokáže odhalit jinak neviditelné, tedy zraku skryté nečistoty.