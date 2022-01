Dokončení prvních megastaveb

Ostravu v roce se třemi dvojkami čeká stavebně jeden z nejnáročnějších roků v novodobé historii. V dubnu by se měla dočkat dokončení miliardová stavba nových fakult Ostravské univerzity a také proměna budovy jatek v galerii umění. Zároveň by se v průběhu roku mohlo kopnout do země u dalších zhruba deseti významných staveb v součtu za několik miliard korun.

Jsou jimi koncertní síň, parkovací dům u hejtmanství, mrakodrap Ostrava Tower, Malé Lauby, parkovací dům u Katedrály Božského Spasitele, multifunkční sportovní hala v Moravské Ostravě, parkovací dům u zoo a sportovní hala v Třebovicích. Začnou také rekonstrukce bývalého módního domu Ostravica nebo domova seniorů Korýtko za půl miliardy. Už z letoška budou pokračovat stavby administrativní budovy Organica či parkovacího domu u městské nemocnice.

Zlatá tretra

Nejen kulturou, ale i sportem je člověk živ, řekli by mnozí. V příštím roce se tak lidé v kraji mohou těšit na tenisové turnaje, plážový volejbal či běžkařské závody. Jednou z nejlákavějších akcí bude jako každoročně atletický mítink Zlatá tretra, která se uskuteční v úterý 31. května. V letošním roce se do ochozů dostal zlomek diváků jen díky hygienické vládní výjimce.

Dolański Gróm a Hradecký slunovrat

Předzvěstí festivalového léta bude v sobotu 18. června oblíbený karvinský rockový festival Dolański Gróm. Dvanáctý ročník tradiční akce se vrací do klasického červnového termínu a proběhne na tradičním místě, v diváky oblíbeném areálu Loděnice v Parku B. Němcové.

Tamtéž se o několik týdnů později uskuteční ještě akce Lodičky Dokořán. Ani ne týden po Grómu vypukne v Opavě další oblíbený festival – Hradecký slunovrat. Hlavní hvězdou roku 2022 na něm bude legendární David Koller. Festival se koná od 23. do 26. června.

Světové hudební hvězdy v Ostravě

Všichni věří, že rok 2022 už se ponese v mnohem klidnějším duchu než poslední dva covidové roky. Dopřejou-li okolnosti, mohly by se masy lidí vrátit na nejlepší a největší hudební festivaly nejen u nás, ale i v rámci střední Evropy. Největší nálož na hudební nadšence čeká v červenci.

Taneční festival Beats for Love se uskuteční od 1. do 4. července, populární Colours of Ostrava od 13. do 16. července a například z Hlučína na Landek dočasně přesunutá Štěrkovna Open Music od 28. do 30. července.

Další měsíce by měly oživit Havířovské slavnosti, Ostrava v plamenech či třeba FM City Fest. Velké hvězdy hlásí zejména Zlata Holušová na Colours. Přijedou The Killers, Martin Garrix, Twenty One Pilots nebo LP.

Letní shakespearovské slavnosti

Od července do srpna, zatím v blíže nespecifikovaném termínu se v Ostravě na Slezskoostravském hradě opět uskuteční oblíbený divadelní festival po širým nebem. Na tři týdny se do Ostravy sjedou ti nejlepší divadelníci z celé republiky, aby lidem představili ty nejlepší hry nejvýznamnějšího světového dramatika. V letošním roce davy lákala Zimní pohádka, Hamlet, Zkrocení zlé ženy, Komédia Omylov, Mnoho povyku pro nic a Bouře.

Obchvat Frýdku-Místku

První etapa ve směru od Ostravy a Příbora měla být podle optimistických odhadů hotová už letos, avšak klimatické podmínky urychlení stavby nepřály.

Celý obchvat v délce 8,5 kilometru, tedy i ve směru na Český Těšín a Polsko, bude v prodlouženém termínu hotový do konce září. Centru města uleví od větší části z až padesáti tisíc aut denně. Zároveň půjde o jeden z minima dálničních úseků, které se v Česku příští rok otevřou. Nakonec až v roce 2023 se pak zpožděním se otevře i obchvat Karviné.

Komunální volby

Jednou z klíčových nekulturních akcí pro příští rok budou pro většinu občanů i měst komunální volby. Termín prezident oznámí až v průběhu roku, jako obvykle by se ale měly konat v první polovině října. Nejdéle úřadujícími muži v kraji aktuálně jsou Jaroslav Berger z Horní Lhoty (od roku 1990), Andrzej Feber ze Stonavy (1990) či Jaroslav Vaněk z Dolních Životic (1991). Kromě voleb do obecních zastupitelstev se bude volit také do Senátu, kde se obmění část senátorů.