„To víte, že i já tam chodím, třeba před vánočními svátky. Když si objednávám ze zásilkové služby, nemusím být v době doručování zrovna doma nebo mohu být zaneprázdněna. V boxu si vyzvednu, kdy mi to vyhovuje,“ popsala místostarostka. Její slova potvrzovali i sousedé, někteří z dovětkem, že je to levnější než tradiční cestou přes poštu. Hodnotit frekvenci jejich využití si nicméně nedovolila.

„Někdy si tu necháme něco poslat! Je to tu delší dobu, zatím jsem u toho moc lidí neviděla. Bude to asi hlavně pro ty mladší, co umí s internetem, počítači, chytrými telefony …“ takto odpovídali lidé v Raškovicích procházející kolem AlzaBoxu v uličce vedle prodejny Coop. Obyvatel sousední Krásné poznamenal, že vnoučata tady chodívají, a doplnil, že i v jejich vesnici už doručovací box vznikl. I beskydští chataři a chalupáři ocenili, že je to dobrá a z jejich strany v případě potřeby - zejména, když tam tráví dovolenou - fajn věc. Raškovičtí ostatně dostali do zdejšího pekařství i pobočku Zásilkovny.

„Více, než na počet obyvatel se při instalaci našich nových boxů soustředíme na spádovou oblast konkrétní obce a také celkovou dostupnost sítě. Snažíme se AlzaBoxy umísťovat tak, aby je měla většina obyvatelstva v docházkové vzdálenosti nebo takzvaně při cestě, například ze zaměstnání, případně za dalšími pochůzkami,“ uvedl Petr Šupák, ředitele expanze a facility společnosti Alza.cz.

Ta, jak dále sdělil, má v Moravskoslezském kraji momentálně 106 svých AlzaBoxů, jejichž přesná poloha se dá ověřit na této internetové stránce. Přímo na Frýdeckomístecku jich tato firma rozmístila včetně Raškovic už jedenáct. Jako nejvytíženější Šupák označil ten u kulturního domu ve Frýdku-Místku. „Z ostatních okresů jsou ve vašem regionu poté nejžádanější zejména velké boxy v Ostravě, Karviné, Havířově či Hlučíně,“ dodal.