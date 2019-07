Osmačtyřicetiletý muž byl na balkoně pobodán asi pěti vosami, udělalo se mu nevolno a stihl ještě dojít do pokoje, kde zkolaboval. První na místo události dorazili členové horské služby, kteří zahájili poskytování kvalitní první pomoci a postiženému podali i základní léky. V okamžiku příjezdu záchranářů byl však muž nadále v ohrožení života a těžkém šokovém stavu.

Zasahující lékař jej uvedl do umělého spánku, zajistil jeho dýchací cesty a převedl na přístrojem řízenou ventilaci. Po podání dalších léků a stabilizaci základních životních funkcí byl pacient transportován do Frýdecko-místecké nemocnice, kde jej záchranáři předali do péče tamního anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

„Událost je dalším příkladem výborné spolupráce Moravskoslezských záchranářů a Horské služby Beskydy. Několika minutový benefit získaný zásahem horských záchranářů před příjezdem posádek ZZS výrazně přispěl k úspěšné záchraně pacienta,“ uvedl Lukáš Humpl, mluvčí záchranářů.