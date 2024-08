Klip pocházel zřejmě z mobilního telefonu jednoho z dětí, které se pohybovaly v okolí supermarketu Albert na Staré cestě v místecké části města. Bezdomovec tu popíjel ve stínu stromu na lavičce a vypadá to, že se hádal se starší ženou za ním. Najednou vstal i s plastovou lahví levného vína v jedné ruce a druhou dlaní ji udeřil tak, až to silně mlasklo. „Pleskanec!“ komentovali to autoři videa, na němž se ještě objevil muž umravňující násilníka, ať dále neútočí.

Klip z TikToku se posléze objevil i na Facebooku s tímto sdělením: „Všichni víme, kde to je. Video není moje a ani jsem nebyl u toho, video se ke mně dostalo náhodně. Údajně bezdomovec močil v sedě na lavičce a byl upozorněn paní, a jak to dopadlo?“

Znalci frýdeckomísteckých poměrů ovšem nevyloučili, že napadená k útočníkovi patřila. Připomněla jim totiž zdejší „babičku“ patřící do komunity lidí bez přístřeší, která svůj původní byt zanesla doslova tunami odpadků a neplatila nájem ani služby. To aby měla prostředky na alkohol.

„Doporučujeme občanům, aby osobám bez domova nedávali peníze, za které si tito lidé nakoupí alkohol a jsou často agresivní,“ konstatoval k tomu René Stejskal za magistrát Frýdku-Místku.

Pokud jsou občané svědky nevhodného chování bezdomovců, magistrát jim doporučuje nevstupovat s nimi do konfliktu. „Protože mohou být právě pod vlivem alkoholu a drog a tím pádem i agresivní. Je třeba přivolat Policii České republiky anebo Městskou policii Frýdek-Místek,“ vyzývá René Stejskal.