Spojily se s americkým astronautem Feustelem 2. prosince 2021 zrovna, když si ve středisku NASA dal půlhodinovou pauzu. Možná to nebyla zásadní událost z pohledu kosmonautiky, ale z pohledu české pedagogiky a žurnalistiky je to senzace.

Výsledkem je skvělé interview „Houstone, máme pár otázek!“, které si níže na této stránce můžete přečíst i vy.

Astronaut Feustel: Pohled na Zemi z vesmíru vám vyrazí dech

Učitel Jaroslav Konvička chce děti motivovat, aby se učily anglicky. Kosmonaut Andrew J. Feustel chce, aby se nejmladší generace zajímala o vědu a vesmír. Děti jsou specialisté na kladení otázek dospělým. Když astronaut, učitel angličtiny a děti z Brantic spojili své síly dohromady, vzniklo pozoruhodné interview, jaké dokáže zaujmout děti i dospělé.

Samozřejmě u toho nesměl chybět ani ředitel malotřídky Adam Šimůnek. Položil astronautovi první otázku, aby dětem ukázal, že nemusí mít trému, když chtějí s Američanem mluvit anglicky. Vždyť je to přece ten sympatický kosmonaut, který vzal Krtečka ke hvězdám!

Zdroj: Youtube

Jaroslav Konvička nepodcenil přípravu. Každou hodinu procvičoval s dětmi anglické otázky, které chtějí Feustelovi položit. Chtěl mít jistotu, že při videohovoru bude Američan jeho žákům rozumět. Feustel prolomil úvodní napětí, když děti z monitoru pozdravil česky. Rodina jeho manželky pochází ze Znojma.

Interview s astronautem A. Feustelem

Interview s astronautem Andrewem J. Feustelem, které vedli žáci 3., 4. a 5. ročníku a ředitel Základní školy Brantice 2. prosince 2021.

Ředitel Adam Šimůnek: Jaké je to vrátit se z vesmíru? Jaké jsou vaše pocity? Stýská se vám po něm?

„Je to zvláštní pocit. Náraz gravitace, kterou jsem před tím necítil. Po vesmíru se mi hodně stýská. Ten obrázek, který vidíte za mnou, to je vlastně výjev, na který se z vesmírné stanice díváte každý den. Takový pohled vám pak chybí, když se vrátíte na Zemi. Je to velký rozdíl, protože na Zemi se vlastně musíte dívat nahoru, abyste viděli nebe. Z vesmírné stanice se zase díváte dolů na Zemi a vidíte tohle, co je na té fotce.“

Americký astronaut Andrew Feustel vyfotil Prahu z vesmírné stanice ISS

Honzík: Jaké je to být ve vesmíru?

„Být ve vesmíru je vlastně jako sen. Ten je také strašně těžké popsat slovy. Takový zážitek nikdo na Zemi nemá. Zkušenost, kterou zažijete, až když jste tam. Asi bych to přirovnal k plavání ve vodě, jak plavete v tom prostoru.“

Šimon: Jaké je to je během startu rakety?

„Celý start trvá asi osm minut. Je to napínavé asi jako na horské hráze. Všechno kolem vás se třese, je tam hluk. Zkrátka je to vzrušující“.

Kristýnka: Proč letěl Krteček do vesmíru? Zůstal tam?

„Krteček už ve vesmíru není, ale byl tam dvakrát. V roce 2011 a 2018, když strávil na vesmírné stanici půl roku. A důvod proč tam byl? Aby získal zájem dětí a mladých lidí o výzkum vesmíru. Aby děti viděly, že i malý plyšový Krtek to zvládne, a dokonce dvakrát.“

Astronaut, který vzal do vesmíru Krtečka, je v Praze

Adam: Jaký je to pocit vystoupit do vesmíru?

„Udělat si procházku ve vesmíru je velmi těžké, a většinou se to musí trénovat dva až zři roky. Skafandr je hodně těžký, ale jen když jste na zemi. Když v něm vystoupíte do vesmíru, kde není žádná gravitace, neváží vůbec nic.“

Bětka: Jak dlouho probíhal váš výcvik, než jste se stal astronautem?

„Jsem astronautem už 21 let. Pokaždé, když vyletím do vesmíru, tak před každou misí musím trénovat dva až tři roky. Tak dlouho trvá výcvik, a pak se teprve letí.“

Matýsek: Proč jste se stal astronautem?

„Když mi bylo asi tolik let co tobě, snil jsem o tom, že poletím ke hvězdám. Když se mi to splnilo, a poprvé jsem letěl do vesmíru, vzal jsem s sebou básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické. V ní je také příběh o žábách. Jedna z nich se ptala: Jsou ve vesmíru také žabičky?“

Incident na ISS se vyhrocuje. Díru vyvrtali Američané, tvrdí Rusové

Péťa: Jaké to je, při nulové gravitaci?

„Kolik z vás už plavalo v bazénu pod vodou? Příště při potápění zkuste zadržet dech, a jen tak tam být. Uvidíte, jaké to je, když se vlastně ani nepotápíte, ale ani neplavete na hladině. Tak takové to asi je v nulové gravitaci. Nic vás netlačí k zemi a jen tak si tam visíte v prostoru. Představte si, že jste ve třídě, kde můžete místo chození jen tak si poletovat. V takové třídě vám nezáleží na tom, jestli jste hlavou vzhůru nebo nohama. Můžete mít kdekoliv jakoukoliv pozici. Tak nějak to vypadá ve vesmíru bez gravitace. Je to zvláštní a kouzelné současně.“

Elenka: Co jako astronaut děláte, když zrovna nejste ve vesmíru?

„Prací astronauta, co není ve vesmíru, je podporovat astronauty, kteří se připravují na mise nebo monitorovat kolegy, co zrovna jsou ve vesmíru. Musí se také udržovat v dobré fyzické kondici a pečovat o své schopnosti. Musí být připraveni, až tam poletí příště. Zrovna dnes probíhá výstup do vesmíru. Byl jsem v řídící místnosti, abych je podporoval. Po skončení tohoto interview se tam zase vrátím. Je to vlastně v sousední místnosti. Mohli byste se ve vaší škole také podívat na živé přenosy z vesmíru nebo na starty a přistání raket.“

Feustel je zpět na Zemi. Na ISS řešil skandál s dírou, vyfotil z kosmu Česko

Péťa: Jak se stát astronautem?

„Astronautem se můžeš stát, když zůstaneš co nejdéle ve škole, a budeš se zabývat vědou, technologiemi a matematikou. Určitě je dobré studovat a pracovat na sobě. Uvidíte, že až budete dospívat, bude stále více šancí podívat se do vesmíru. Právě vzniká spousta dalších firem, které to budou nabízet. A pokud se přímo do vesmíru nedostanete, tak možná budete mít příležitost pracovat na takovém vesmírném programu. Schválně zvedněte ruku, kdo zajímá věda a výzkum vesmíru. Když byl Krtek ve vesmíru, tak vy přece můžete taky.“

Elenka: Mluvíte česky?

„Ano, umím česky, ale jen trošku. Opravdu jen trošičku.“

Péťa: Jaké je to spát ve vesmíru?

„Spaní ve vesmíru je velice zajímavé, protože pořád při tom poletujete. Když spíte doma na posteli, cítíte se pohodlně jak vás gravitace pokládá na povrch postele. Ve vesmíru nikdy nemáte pocit, jako že si leháte do postele. Vaše svaly cítí, že tělo se vznáší. Na fotce nevidíte Krtečka ležet v posteli, ale připoutaného ve spací kabině. Vypadá to jako telefonní budka, ne jako postel. Když jdeme spát, vlezeme dovnitř, pak do spacáku, a zavřeme se. Není v tom pocitově žádný rozdíl, jako když si doma na Zemi jdete lehnout nebo stojíte. Jediný rozdíl mezi bděním a spánkem je ten, že si můžeme zhasnout. Pak tělo ví, že se jde spát. Někdy je dost těžké usnout.“

Vrátíme se na Měsíc a poletíme i na Mars, říká astronaut Andrew Feustel

Honza: Jak se pohybujete ve skafandru?

„Veškeré pohyby ve skafandru, když vystoupíme do vesmíru a jsme venku, jsou kontrolované jen rukama. I když se tomu říká procházka po vesmíru, tak ve skutečnosti vůbec nechodíme, ale všechno ovládáme rukama. Na procházce po vesmíru je nejzajímavější, když se zvenčí jednou rukou držíte vesmírné stanice, a současně se koukáte ty stovky kilometrů dolů na Zemi. Při tom víte, že vaše ruka je to jediné, co vás spojuje s vesmírnou stanicí. Může to být také velice únavná šichta, když děláte procházku ve vesmíru. Kolikrát musíte ve skafandru venku ve vesmíru strávit šest nebo sedm hodin, když něco opravujeme. Je to stejně dlouhé jako strávit den ve škole, akorát jste ve skafandru.“

Péťa: Jaké máte pocity během přistání?

„Máš dobrou angličtinu Petře, a správnou výslovnost. Přistání je zajímavé ze dvou důvodů. První je takový mentální. Když přistáváte, tak víte, že se vracíte za svými rodinami. Pokud jde o tělesné pocity, tak záleží na tom, v čem přistáváte. Přistávání v raketoplánu je jako normální letadlo. Když ale přistáváte v Sojuzu, tak sedíte v malé kapsli, která přistává pomocí padáků. Takto narazíte o zem.“

Astronaut přivezl do Terezína kresbu židovského chlapce, která byla ve vesmíru

Péťa: Viděl jste tam nahoře nějaké mimozemšťany?

„Žádné mimozemšťany jsem neviděl, ale jsem přesvědčen, že někde ve vesmíru nějací budou. Věříme, že vesmír je nekonečný, takže by to bylo zvláštní, kdyby žádný život kromě nás neexistoval. Ani jsem neslyšel o tom, že by někdo jiný mimozemšťany ve vesmíru viděl. Už se ale plánují mise na Mars, a je možné, že až odebereme vzorky, tak se tam najdou nějací mikrobi a aspoň malý bakteriální život. To už by mohl být začátek seznámení s mimozemským životem. To by bylo skvělé.“

Matýsek: Máte doma zvířátko?

„Žádného domácího mazlíčka nemám, ale mám kamarády, kteří je mají. Vlastně bych si docela přál nějakého mazlíčka mít. Musím ale hodně trénovat a potřebuji hodně času na práci, takže bych se jim nemohl věnovat.“

Jednou budeme žít i na jiné planetě, řekl v Brně americký astronaut Feustel

Ondra: Setkal jste se někdy s Elonem Muskem?

„Ano, setkali jsme se. Měl jsem s ním velmi dlouhou konverzaci o autech poháněných na vodík. Hovořil jsem s ním také o dvou misích raket, které patří SpaceXu. Když poprvé startovala jeho raketa Dragon a pak při jedné z dalších misí.“

Na rozloučenou Andrew J. Feustel ukázal dětem obrázek Prahy, který vlastnoručně vyfotil z vesmírné stanice. Žáci se postavili kolem monitoru a pořídili si společnou malotřídní fotku s astronautem.

„Žáci konečně viděli skutečný důvod, proč mají angličtinu v rozvrhu. Byla to pro ně ohromná zkušenost a motivace do budoucna," komentoval svou originální metodu výuky angličtiny Jaroslav Konvička.