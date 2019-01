I přes zákaz se někteří řidiči kamionů nadále pouští do „dobrodružné“ cesty po silnici I/56 v okolí přehrady Šance v Beskydech. K tomu, aby uvízlé kamiony v zimě neblokovaly silnici, měly pomoci nové proměnné dopravní značky v podobě světelných LED-tabulí.

Uvízlý kamion na silnici I/56 u přehrady Šance. | Foto: Facebook

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je po letech příprav nechalo rozmístit na různých místech v okolí před letošní zimou. Část šoférů ale ani nové značení nerespektuje.

„Doprava je tady náročná. Kromě nových tabulí také u benzínky za obcí neustále stojí policejní hlídka, která kamiony zastavuje,“ řekla starostka Ostravice Pavlína Stankayová. Někteří šoféři ale prý dokážou využít moment, kdy se hlídky střídají, a poruší zákaz.

O problémech s kamiony ví své i starostka Starých Hamrů Eva Tořová. „Viděla jsem, že policie řešila dole v Ostravici zastavený kamion a další mezitím projel nahoru,“ poznamenala.

Včera uvízly na kopcovité silnici další kamiony a komplikovaly tak dopravu. Leckdy se neobejdou bez odtahu. Jízda v zimě tam dá někdy zabrat i autům, natož kamionům. Cesta vede kolem vodního díla Šance, kde silničáři nesmí používat chemický posyp, přehrada totiž zásobuje okolní města a obce pitnou vodou. V kopcích dělá pouze inertní posyp těžkým nákladním autům problémy.

Potíže s kamiony trvají řadu let

Starostka Starých Hamrů říká, že obec se s problémy kvůli uvízlým kamionům potýká dlouhodobě. „Už před pěti lety jsme to chtěli řešit tak, ať je silnice na zimní sezonu uzavřena napořád pro vozidla nad dvanáct tun od listopadu do března,“ podotkla Eva Tořová. Trvalý zákaz jízdy nákladních vozidel v zimním období by ale podle úřadů zkomplikoval dopravu na alternativních trasách.

V případě zhoršené sjízdnosti komunikace se v minulých letech aktivovala přechodná úprava v podobě běžného dopravního značení. Zákaz vjezdu platí pro nákladní automobily, tahače nebo návěsy a speciální automobily o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující hodnotu 12 tun. Jenže někteří řidiči na to nedbají.

Výrazně přispět ke zlepšení situace měly až nové LED-tabule.

„Letošní zima je lepší v tom, že napadl sníh a od té doby je silnice zavřená. V minulých zimách byla podle povětrnostní situace silnice tři dny zavřená, pak tři dny otevřená a řidiči v tom měli chaos,“ míní starostka s tím, že by pomohly i přísnější postihy neukázněným řidičům. Obyvatelé obce mají leckdy problémy dostat se včas do práce, jako velký problém vnímá Eva Tořová i dojíždění dětí do školy.

„Od šesté třídy dojíždějí na Ostravici, kolikrát nevíte, kdy se vrátí, jestli nemrznou venku nebo čekají na autobus, který na Ostravici ještě ani nedojel, protože zrovna jede z Hamer a stojí někde v zátarasu,“ konstatovala starostka.

Podle ŘSD měl systém zajistit odklon dopravy ze silnice I/56 na objízdnou trasu.

„Jedná se o stavbu osmi kusů proměnných dopravních portálů, které budou zejména v zimním období upozorňovat účastníky silničního provozu na aktuální dopravní situaci v místě kolizního místa silnice I/56 v úseku Ostravice, Staré Hamry a Bílá,“ přiblížila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová důvody, proč bylo rozhodnuto o vybudování nového systému za více než šestadvacet milionů korun.