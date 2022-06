Kamil Rudolf, producent a ředitel festivalů Beats For Love a Sweetsen, provozovatel klubu Stoun

Patřím k lidem, kterým nestačí jen zametené chodníky, posekaná tráva či uklizeny snih. Potřebuji cítit a vědět, že lidé, kteří řídí a ovlivňují život ve městě mají nějakou vizi, cíl k němuž směřují. Zkrátka že vědí, kde má být Frýdek-Místek za pět, za deset let. Jsem i člověk, kterého zajímá jak bude město žít, jak se bude kultivovat veřejný prostor. Tím, že celý život pracuji v kultuře a snažím se vybudovat určité kulturní hodnoty je pro mne podstatné, jak město bude podporovat kulturu – a to zejména tu aktivní, živou. Kultura totiž souvisí velmi úzce s podstatou nás samých, s identitou národa a vytváří z velké míry životy těch, jímž nestačí jen ráno v šest jít do práce, odpoledne ve dvě z práce, pak do supermarketu a spát. U současného vedení radnice mám pocit, že jdou dobrým směrem. Za dobu co tam jsou, toho moc stihnout v takové organizaci nejde. Myslím si, že by si zasloužili určitě další volební období na to, aby mohli ukázat co v nich je.

Kamil RudolfZdroj: Deník/Radek Luksza