Krajské kolo dalšího ročníku soutěže Deníku O nejkrásnější vánoční strom 2023 zná vítěze. Dvorce mají 1300 obyvatel. Místní se opět dokázali neuvěřitelně semknout a svým nadšením strhnout ostatní. Do finálového celostátního kola ankety Deníku jako zástupce Moravskoslezského kraje poslali hustý fešácký smrk, který vyrostl kousek od dvoreckého náměstí na obecním pozemku v ulici Dlouhá. Ne nadarmo se říká, že Dvorce rodí borce. Jak si vedli ostatní okresní zástupci? Podívejte se.

Dvorce: vítěz okresního kola ankety Hledá se nejkrásnější vánoční strom 2023. | Video: František Kuba

Celostátní kolo hlasování začne už zítra - v neděli 17. prosince ve 20 hodin. Potrvá do 20 hodin 20. prosince 2023.

Už předloni anketu Deníku O nejkrásnější vánoční strom Moravskoslezského kraje vyhrály Dvorce. Loni je porazila Karviná, která nakonec zvítězila i v celorepublikovém kole. Letos jim na paty v krajském kole zpočátku šlapaly města Orlová, Jablunkov i nejlidnatější ostravský obvod Ostrava-Jih, ale maličké Dvorce byly rozhodnuty letos nic neponechat náhodě. Pečlivě se připravily a vyšlo to. Jsou ve finále.

Na druhém místě krajské ankety skončil zástupce karvinského okresu, město Orlová. Třetí místo vybojoval Jablunkov - podrobné výsledky ankety, ve které si šest favoritů mezi sebe rozdělilo více než 50 tisíc hlasů, najdete zde:

Vyberte nejkrásnější vánoční strom Moravy a Slezska. Hlasujte pro svého favorita

Bojovné Dvorce

Ve Dvorcích se občané už několik let baví klikacím vánočním soubojem o titul „nejkrásnější stromeček“. Je patrná nejen velká sounáležitost občanů s anketou Deníku, ale také sportovní duch, který velí vzdát čest vítězům i poraženým.

Maličká obec na Bruntálsku ale není na klikání v anketě sama. Pomáhají ji vyhrát nejen obyvatelé z dalších míst v okrese, ale i ze sousedního kraje. „Dvorečáci držím pěsti. Šternberk hlasuje pro vás,“ napsali Dvorcům už během prvního (okresního) kola vzkaz na sociální síti například kamarádi z Olomouckého kraje - více zde.

Hustý smrk z Dvorců je nej vánočním stromem Bruntálska. Cestu neměl dlouhou

V krajském kole hecování pokračovalo. „Máme krásný stromeček. Do soutěže jsem zapojila Brno, Znojmo i kamarády z USA a Austrálie, které znám přes Erasmus z VŠ. Takže všichni klikáme co hodinu o sto šest," uvedla na profilu obce jedna ze studentek. "Dvorečáci pozor!!! Ostrava Jih vyzývá lidi,aby hlasovali pro svůj strom. Případně ať pomohou Orlové, aby nám to sebrali," upozorňovala další. "U nás se jednou rukou šulají rohlíčky, druhou kliká, jednou vysává, druhou kliká a v noci se kojí a kliká," prozradila zase místní mladá maminka.

Svůj vzkaz na obecní facebook Dvorců napsal dokonce i samotný stromeček, aby se představil a požádal své fanoušky o hlasy: „Ahoj lidi, je mi asi tak 35 let a určitě ještě stojím o váš zájem. Kůrovec se mi vyhnul a tak jsem se rozhodl udělat parádu na náměstí ve Dvorcích. Můžu se stát nejkrásnějším vánočním stromem Moravy a Slezska. Tak pokud se vám líbím, neváhejte a hlasujte. Klikaři pozor! Právě se začalo, hlasuje se každou hodinu, a končí se 16. prosince ve 20 hodin. Tak ať je vašich kliků u mé fotky jako jehličí v mé koruně,“ napsal vánoční smrk na profilu obce Dvorce.

Občanstvo Dvorců vyzval k posílání hlasů také starosta Jan Božovský: „Dvorecký vánoční strom si vybojoval postup do krajského kola. Děkuji všem, kteří pro náš vánoční strom hlasovali! Byli jste opět úžasní! Pokud však budeme chtít uspět i v kraji, budeme muset hodně zabrat. Na vítězství nám 1619 hlasů stačit určitě nebude. Ale věřím, že na to máme, abychom ukázali naše bojovné srdce,“ vyzval starosta Dvorců Jan Božovský.

Soutěžní strategie

Protože Dvorce se svým stromem soupeří v klikací anketě Deníku každé Vánoce, už mají propracovanou taktiku. Uvědomili si, že pokud lze každou hodinu poslat jeden hlas, může člověk dát svému oblíbenému stromečku až 24 hlasů za 24 hodin. Tedy pokud je pro něj vánoční klikačka důležitější než spánek.

Ve Dvorcích bouchalo šampaňské i ohňostroj. Nešlo jen o strom, ale o Rýmařov

„Pro hlasující mám dobrou radu. Doma na pevném internetu můžete dát své hlasy, ale když použijete pak mobil a mobilní data, tyto hlasy se vám podaří dát znovu. Takže už máte dva hlasy za hodinu. Je tedy větší šance na výhru . Kdo to nevěděl, tak teď už ví,“ vzkázal do Dvorců zajímavý tip klikací tým Rýmařova. Právě klikací bitvou Dvorce vs Rýmařov o postup do krajského kola se už několik let baví celý okres Bruntál.

