/FOTOGALERIE/ Byl to jeden z nejmodernějších nákupních objektů své doby ve Frýdku-Místku. Výkladní skříň konzumní nabídky socialismu. Obchodní dům na sídlišti Riviéra od konce 60. let lákal zákazníky třeba na jednu z největších prodejen papírnictví. Na nákupy se zde sjížděli nejen lidé z celého města, ale i okolí. A dneska? Otevřeno je jen pár obchůdků a restaurací, které se musí spokojit s ošuntělým zjevem venkovních prostor, které k návštěvě zrovna dvakrát nevybízí. Ostatně, na současný stav kdysi moderního centra se můžete podívat ve fotogalerii.

Odpadlé kusy chodníky, zrezivělé zábradlí a schodiště sloužící jako velký odpadkový koš. I to lze spatřit na videu Deníku. Po setmění by se po něm prošel jen odvážlivec. Přitom za socialismu se tohle místo mohlo pyšnit davy koupěchtivých návštěvníků. Ti sem chodili nejen za novými a čistými prostory, ale i za podpultovým zbožím.

Přestavba města Frýdku-Místku probíhala od počátku šedesátých let minulého století. Prvními obytnými lokalitami byly sídliště Riviera I, II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel vyžadoval i nové objekty občanské vybavenosti. Vznikl obchodní dům Riviera a kino Petra Bezruče. A také park. Kromě zeleně tu byl i poměrně velký okrasný bazén s fontánou, chodníky, lavičky a veřejné osvětlení. V letech 1969 až 1970 bylo sídliště dostavěno po realizaci obchodního centra.

„V komplexu byly obchody s obuví, textilem, knihami - v přízemí i v patře. A pak Mikron, který byl otevřen před Vánoci 1969. Byl to obchod s papírem a hračkami, zřejmě byl tam, kde je dnes Moravel,“ popisuje Tomáš Adamec ze Státního okresního archivu Frýdek-Místek.

Desky jako podpultovky

A jak na nabídku obchodního centra reagovali tehdy obyvatelé? „Obecně se dá říct, že občané každý nový obchod, který měl lepší parametry, než ty předchozí, vítali. Méně spokojeni už ale byli s omezenou nabídkou a tím, že se mnoho věcí nedalo vůbec sehnat, nebo byly k dostání jen takzvaně pod pultem,“ dodává Adamec z archivu.

Šeptandou se šířily zprávy o tom, kde sehnat gramofonové desky, které nebyly oficiálně k mání. Donesly se tehdy i k jednomu z prvních obyvatel sídliště Riviéra. „Bydlím tady od doby, co se to postavilo. Pracoval jsem na šachtě. Do obchodního domu jsme chodili synům kupovat věci do školy, ale já tam pak chodil i sám před zavíračkou na desky, které se nedaly nikde jinde koupit,“ vzpomíná letitý pamětník.

Papírnictví za socialismu i dnes

Dnes je v objektu prodejna Moravel, která jako jediná nadále drží tradici původního zaměření obchodu. Nakoupit se tu dá široký sortiment papírenského zboží. „Já tady stávala frontu na ábičko (oblíbený časopis ABC, pozn. red.) pro děti. Nikdy ale nebylo jisté, jestli s ním domů odejdu, nebo ne. Často se stávalo, že jsem si sice vystála dlouhou frontu, ale odešla z prázdnou. A dneska tady občas zajdu pro nějaké samolepky a sešitky vnoučátkům,“ líčí pamětnice s úsměvem éru papírnictví Mikron, které převzal nový vlastník a ponechal obchodu jeho původní účel.

Specializovaná pekárna a cukrárna sídlí taktéž v přízemí. Hned vedle je vinotéka a vinný bar Rybízák, který je podle současných obyvatel asi tím nejnavštěvovanějším místem v původním obchodním centru. V patře funguje ještě restaurace a sportovní bar, ale v den návštěvy Deníku byla tato místa zavřená.

Jak a co se nakupovalo za komunismu?

A na co jste za socialismu chodili do obchodního centra Riviéra vy? A co vám nejvíce chybí z tehdejších obchodů? Zavzpomínejte v naší anketě:



