Druhý den letošního provozu frýdeckomísteckého aquaparku chybělo po otvíračce v deset hodin dopoledne jediné: Návštěvníci! Odrazoval je bezpochyby vítr a ne zrovna tropická teplota, nicméně nakonec se našli a koupání předcházela sázka o pět liber.

Letní aquapark na Olešné v provozu, 2. 6. 2023. | Video: Radek Luksza

„Přijela jsem se syny a jejich spolužákem, mají ve škole pololetní prázdniny,“ uváděla žena původem z Frýdku-Místku žijící nyní v Londýně. Kluky chtěla původně vzít na Olešnou na krytý bazén, nicméně ten otevíral až v poledne. Rozhodli se proto vyzkoušet vodu ve venkovním areálu, který až na personál zel prázdnotou.

„Cold as ice …“ hodnotili bratři Robert, Artur a kamarád Fergus teplotu vody, jež jim na první pohled připadla „studená jako led“. První z chlapců nechtěl nejdříve o svlékání do plavek a koupání ani slyšet a nepomohly ani prosby mladšího brášky. Až nabídka spolužáka vsadit se o peníze, že do vody neskočí, zabrala!

Londýnští školáci se za chvíli cítili – a také jimi byli – pány celého aquaparku Olešná. Jen a jen pro ně plavčíci pustili vodní atrakce včetně tobogánu. „Užíváme si to, i když Rob mrzne,“ nechávali se slyšet Artur s Fergusem. Robert zabalený do dek jen konstatoval, že mu dluží pět liber. Jejich dospělý doprovod mezitím vyzkoušel nabídku U Mrože, v jediném stánku, kde měli zatím otevřeno.

Aquapark Olešná v provozu

Aquapark na Olešné spustil provoz první červnový den. „Stejně jako vloni a předloni, ale to bylo pokaždé škaredě a nikdo nám nepřišel. Letos jsme měli na premiéru kolem sto padesáti lidí,“ popisoval Jan Damek, jednatel městské společnosti Sportplex, která areál provozuje.

V pátek dopoledne v něm teploměr nepřekročil dvacítku (na rozdíl) od čtvrtečních pětadvaceti stupňů) a foukalo. „V noci ale bylo teplo a voda je fajn, má jednadvacet stupňů. Škoda, že toho nevyužilo více lidí,“ podotkl ke druhému dni provozu Damek. V aquaparku se na letošní sezonu připravili vylepšením travnatých ploch, přidáním více lehátek k zapůjčení či rozšířením pergoly.

„Z důvodu postupného ohřívání vody je až do odvolání vstupné se slevou padesát procent,“ zakončil Damek s tím, že denně mají od desíti hodin ráno do devíti hodin do večera.