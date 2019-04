Od dubna je opět po zimě přístupné frýdecko-místecké arboretum. Otevřeno je každý den až do konce října.

„Arboretum se nachází u městského hospice za nemocnicí, je možné se do něj dostat z ulic I. J. Pešiny nebo J. E. Purkyně. Přístupné je zdarma, a to od dubna do konce května od 8 do 20 hodin, následně od června do konce září až do 21 hodin a v říjnu opět do 20 hodin,“ připomenul primátor Michal Pobucký s tím, že připraveny budou opět také komentované prohlídky pro organizované skupiny.