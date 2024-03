Svá auta nenašli na původním místě, ale o kus dál a s pokutou za stěračem. Řidičů, kteří nerespektovali zákaz kvůli blokovému čištění a zaparkovali v úterý 26. března v Jiráskově ulici v centru Frýdku, bylo celkem sedm. Technické služby jim za asistence městských strážníků vozy odtáhly. Zaplatí pokutu i odtah.

Čištění s odtahem aut ve FM, 26. 3. 2024. | Video: Radek Luksza

O něco lépe dopadla řidička, která se šla přeobjednat na rehabilitaci do blízkého zdravotnického zařízení Nerest. „O zákazu jsem nevěděla. Kolem té značky byli zrovna pracovníci, já jsem to raději obešla, vůbec jsem si jí nevšimla,“ obhajovala se s tím, že nezahlédla ani datum zákazu stání v Jiráskově ulici. Dostala „jen“ blokovou pokutu, stejně jako několik dalších, kteří se rychle odněkud vyrojili a přispěchali ke svým vozidlům, aby se s nimi mohli vzdálit.

S ostatními udělala odtahovka krátký proces „Odtažení jednoho auta trvá zhruba patnáct dvacet minut. Městská policie to natočí, my to obujeme, naložíme, odvezeme a složíme na patřičné, už vyčištěné místo,“ popsal pracovník technických služeb, jenž s kolegou obsluhoval vůz z výsuvným ramenem.

V ulici Jiráskově ulici, kde čištění probíhalo, stálo ještě v osm hodin ráno okolo patnácti řidičů. „Lidé opravdu nesledují dopravní značení, které tam instalujeme týden dopředu, nevěnují pozornost tomu, kam jezdí.“ nechala se slyšet mistrová úklidu Monika Legerská.

Popsala, jak úklidové čety ve Frýdku-Místku postupují. „Část ulice se vyčistí a přemístí se sem vozidla, která blokují úklid. V případě Jiráskovy ulice postupovaly technické služby zdola od Třídy T. G. Masaryka ke Střelniční ulici, motoristům přesunuli auta směrem dolů. Majiteli se samozřejmě účtuje odtah a zaplatit musí i pokutu od městské policie,“ objasnila mistrová.