Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje, poslanec a místopředseda ANO: Nepochybně je to vítězství Andreje Babiše, ale především i nezávislé justice. I v médiích byla jeho údajná vina častokrát komentována jako zjevná. Jsem proto skutečně rád, že rozhodnutí soudu ukázalo, že to byly domněnky liché. Soud rozhodl nezávisle. Vnímám to i jako optimistický signál, že naše soudnictví funguje. Z celopolitického hlediska považuji za důležité i následující. Nikdo s námi nechtěl spolupracovat, protože máme v čele trestně stíhaného člověka. Nyní tato nálepka padla a jsem zvědav, do jaké míry se tato rétorika změní. Je to velká pomoc nejen pro Andreje Babiše, ale i celé hnutí ANO. Opět by to mohlo otevřít možnosti další spolupráce našeho hnutí s dalšími subjekty.

Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy:

Tomáš Macura (ANO). Foto: se souhlasem hnutí ANOZdroj: Externista VLM

Osvobozující (byť nepravomocný) rozsudek je potvrzením toho, jak je ošidné spekulovat o vině a trestu před samotným soudním verdiktem. Nemám důvod pochybovat o nezávislosti české justice a rozhodnutí soudu je třeba plně respektovat. Jeho načasování jen pár dnů před volbami nicméně považuji nešťastné. Pozice Andreje Babiše v prezidentské volbě se tímto soudním verdiktem (a také odstoupením Josefa Středuly) nepochybně posílí.

Josef Babka (KSČM), zastupitel MS kraje a Ostravy:

Josef Babka.Zdroj: Lukáš Kaboň

Tento rozsudek jsem očekával, a to i v té souvislosti, že jsem právník. Důkazní nouze státního zástupce byla zcela evidentní. Co se týče prezidentských voleb, myslím si, že většina lidí je již rozhodnuta. Stálí příznivci Andreje Babiše verdikt ocení, a ti kteří jej nechtějí volit, jej volit nebudou. Předpokládám, že soud pracuje ve standardním termínovém režimu, ale ať už by to dopadlo jakkoli, načasování verdiktu těsně před volbami nepovažuji za nejlepší způsob práce justice. Obzvlášť, když jde o prezidentského kandidáta.

Aleš Juchelka (ANO), poslanec Parlamentu České republiky:

Aleš JuchelkaZdroj: ANO

Určitě jsem rád, že to dopadlo takto. Celá kauza byla mediálně extrémně sledovaná a stala se na několik měsíců až let hlavním politickým tématem v zemi. V tuto chvíli by všichni ti, kteří se snažili svoláváním různých demonstrací nebo manipulací informací ovlivňovat širokou veřejnost nebo dokonce naši justici, měli najít v sobě sílu a čest pro omluvu. Mám tím na mysli třeba organizaci Milion chvilek pro demokracii. Zda to nějakým způsobem ovlivní blížící se prezidentskou volbu, si netroufnu odhadnout. Rozhodnou totiž jako vždy voliči. Je ale jasné, že šance Andreje Babiše na úspěch osvobozujícím rozsudkem vzrostly.

Jakub Janda (Spolu), poslanec Parlamentu České republiky:

Spolu (ODS + KDU-ČSL + TOP09). Jakub Janda (ODS)Zdroj: se svolením Spolu

Musíme věřit v nezávislost soudů, které tady máme. Uvidíme, jestli se státní zástupce odvolá nebo neodvolá, tudíž, jestli se to potáhne dál nebo jestli to skončí. Myslím si, že těm, kteří mají v prezidentských volbách Andreje Babiše jako favorita, je úplně jedno, jestli by byl odsouzen nebo ne. Dostat se do hlav voličů je hodně složité a jistě je ještě mnoho nerozhodnutých. Jestli zbavení viny Andreje Babiše povede k tomu, že mu někteří nerozhodnutí dají svůj hlas, nechci předjímat. Já už svého favorita mám.

Ladislav Václavec (ANO), senátor a ředitel krnovské nemocnice:

Ladislav VáclavecZdroj: archiv

Právě jsem se to dozvěděl. Jako každý ctím nezávislost soudu a respektuji rozsudek. Tímto rozsudkem by podle mě celá kauza Čapí hnízdo měla skončit. Předpokládám, že Andrej Babiš se proti osvobozujícímu rozsudku neodvolá. Myslím, že odvolávat by se neměl ani státní zástupce pan Šaroch, když už před pár lety měl o vině takové pochybnosti, že stíhání odložil či zastavil. Protože ctíme nezávislost našich soudů, měla by to být pro nás všechny tečka za kauzou Čapí hnízdo, ať už jsme si v minulosti o tomto případu mysleli cokoliv.

K TÉMATU

Podle soudce Jana Šotta není skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Verdikt není pravomocný, státní zástupce se proti němu může odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Kauza Čapí hnízdo: Soud zprostil obžaloby Babiše i Nagyovou

Vyhlašování rozsudku v kauze Čapí hnízdo narušil muž, který začal v jednací síni vykřikovat, že má námitku. Muž, který seděl na jednom z padesátky míst vyhrazených pro neakreditovanou veřejnost, neuposlechl opakované výzvy justiční stráže, aby se uklidnil - více zde.