Řidiči, pozor. Baškou na Frýdecko-Místecku raději neprojíždět, zase je rozkopaná

„Během roku se tu opravuje totéž, přitom se stačilo dohodnout a opravovat souběžně, čímž by se ušetřily peníze i čas,“ upozorňoval Deník jeden z místních Lukáš Šafařík. Ušetřit by se podle něj dal například na zvelebení jiných komunikací poznamenaných mimo jiné renovací kanalizační sítě.

Nynější práce v Bašce na Frýdecko-Místecku v křižovatce cest II/477 a III/48425 se rozeběhly v režii Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK), která na úpravu získala prostředky z Ministerstva dopravy ČR – Státního fondu dopravní infrastruktury. Jako dodavatel byla vybrána firma PORR.

SSMSK v roce 2018 nechávala opravit povrchy krajských silnic ze Starého Města (a Frýdku-Místku) do Frýdlantu nad Ostravicí – avšak křižovatka uprostřed Bašky se musela vynechat, jelikož tady právě přestavovali školu. „Vloni obec realizovala budování přechodu pro chodce s ostrůvkem, a to ve stejném termínu, kdy se České dráhy daly do rekonstrukce železničního přejezdu. To se uzavírka týkala pouze příjezdu do naší vesnice od výpadovky I/56 a ve směru Staré Město – Pržno byla křižovatka průjezdná,“ upřesnil starosta Bašky Tomáš Břežek.

Co se aktuálních prací na křižovatce v centru obce týče, vedení Bašky se podle starosty pokoušela zajistit je ve vhodnějším termínu. „Třeba v čase letních prázdnin. Ale není v našich silách ovlivnit činnost jiných institucí,“ vysvětlil Březek. Jeho sousedé k tomu podotýkali, že kdyby se vodohospodáři neopozdili se zahájením obnovy zdejší přehrady (zatím je vypuštěná, zarostlá a hledá se zhotovitel stavby) a pohybovala by se tam ještě jejich technika, byla by to hrůza.

Do listopadu?

Nákladní automobily nad tři a půl tuny kvůli probíhající rekonstrukcí křižovatky nemají do středu Bašky vjezd povolen vůbec. A pro ostatní řidiče bude nejlepší se až do úterý 7. listopadu vesnici vyhnout, a to objížďkou po I/56. Pro průjezdy Baškou pro osobní dopravu od Starého Města na Pržno (a Frýdlant nad Ostravicí) i zpět byly vybrány dvě trasy v jednosměrných uličkách za hasičárnou, školou a kostelem. Místní cestu od zastávky autobusů Baška-střed přes železniční trať k mostu uzavřeli pro všechna motorová vozidla.

„Práce na křižovatce nespočívají jen ve výměně asfaltu, jedná se také o studenou recyklaci podkladních vrstev tohoto úseku s nezbytnou dobou zrání, zřízení ostrůvku před základní školou – náhrada provizorních panelů – posunutí obrubníků v souvislosti s budoucím zřizováním autobusových zálivů a vytvoření nového vodorovného dopravní značení,“ popsal současnou rekonstrukci starosta Bašky.