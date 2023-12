"Jednoho dne nastala zvláštní situace a sousedka v horním patře se ke mně probourala přes zeď a osadila v ní dveře. Můj výlez na půdu zabednila a ukradla mi pokoj, čímž mi z 2+1 udělala 1+1," popsal Deníku situaci Roman Šnyta, který svůj byt pronajímá.

Sousedka, paní Jana, skutek nijak nepopírá, podotýká však, že se pouze snažila dostat ke svému majetku, k němuž jí nebyl umožněn přístup.

„Já mám zeď postavenou v určitém místě, ale podle zákresu i toho, co je zaneseno v katastru, má stát o metr dál směrem k němu. Ale jelikož panu Šnytovi chybí metr z druhé strany, kde je zeď skutečně špatně, nárokuje si můj metr. Vidím to jako nespravedlnost,“ řekla Deníku, jak vše vidí ze svého pohledu.

A zdůrazňuje, že to soused se jí naboural do bytu, když dveře, které v příčce osadila, rozbil a shodil skříň, která za nimi stála. „Chvíli předtím si v těch místech hrál můj vnuk. Nechci si domyslet následky, kdyby ho skříň zasáhla,“ řekla Deníku paní Jana, podle níž se syn z traumatu způsobeného i následným přivoláním policie dodnes počůrává.

Pohled třetí strany

Deník v záležitosti majetkoprávních vztahů oslovil předsedu sdružení vlastníků v dané řadovce, který si přál zůstat v anonymitě.

„Máme takovou knihu, soupis sdružení vlastníků, kde jsou všechny byty a jejich prostory dvakrát zaměřené a spočítané. A takto je to zaneseno i na katastru nemovitostí ve Frýdku-Místku. A je to tak, jak to je teď. Nevím co paní pořád vymýšlí, proč pořád něco chce. Nejdřív usilovala asi o 30 centimetrů, potom o padesát, teď říkáte skoro metr. Nerozumím jí,“ řekl předseda sdružení vlastníků k celé záležitosti. Naopak žena podle jeho slov zabrala v podkroví asi dvacet centimetrů jemu osobně, sám to ale neřeší.

„Každý byt je jiný a každá půda je jiná. Patrně si myslí, že zeď na půdě musí kopírovat umístění zdi dole v bytě, ale takto to tady není,“ dodal.

Podle paní Jany existuje několik důkazů, které hovoří v její prospěch. „Otvor, který je vyřezán na půdu z bytu pana Šnyty, je v mém půdním prostoru. Součástí každé bytové jednotky je totiž i komín, jak se výslovně píše v soupisu, a stávající půdní prostor pana Šnyty komín nemá,“ popsala paní Jana, která v přesvědčení, že je v právu, dala celou věc k soudu.

Soudní pře nekončí

Okresní soud ve Frýdku-Místku však rozhodl v její neprospěch, odvolala se proto ke Krajskému soudu v Ostravě. A ten rozhodnutí okresního soudu potvrdil. Uložil jí také povinnost zaplatit žalovaným náklady na soudní řízení i náhradu nákladů odvolacího řízení, v součtu desetitisíce korun.

„Žalobkyně v přesvědčení, že dělící příčka nekopíruje hranici vlastnického práva, v příčce vyřezala technický otvor, který osadila dveřmi, a otvor propojující podkroví s bytovou jednotkou žalovaných překryla dřevěným bedněním,“ stojí v usnesení Krajského soudu v Ostravě, které má Deník k dispozici. „Na zjištěný skutkový stav navázalo právní posouzení se závěrem, že žalobkyně nebyla z držby vypuzena žalovanými. Naopak, byla to žalobkyně, kdo narušil pokojný stav žalovaných,“ vysvětluje soud, jak na základě podkladů rozhodl.

Paní Jana však přesto verdikty soudů nepovažuje za objektivní. Válka, kterou rozpoutala a v níž si stále stojí za svým, ale ještě neskončila.

„Po následných soudních sporech, kdy mi dal soud za pravdu, jsem nakonec příčku dal do pořádku a sousedka mi musela uhradit i tyto náklady, nicméně pořád pokračují spory ohledně ušlého nájemného, jelikož jsem nemohl pronajímat celý prostor bytu. Svou nemovitost jsem nemohl ani řádně pojistit nebo si vzít hypoteční úvěr,“ popsal způsobené komplikace Roman Šnyta, který se u soudu dožaduje asi osmdesáti tisíc korun.