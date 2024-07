Tak takovou laserovou show Česko dlouho nevidělo. Jedna z největších hvězd letošního ročníku Beats for Love, Švéd Eric Prydz předvedl v Ostravě vynikající vystoupení. Autor hitů Pjanoo nebo Opus, které mají na internetu stovky milionů přehrání, uzavřel program 2. dne a překlenul jubilejní 10. ročník festivalu do druhé poloviny.

Už úvodní den letošních Beats for Love předčil divácká očekávání organizátorů, když dorazilo 34 tisíc fanoušků taneční hudby. Ve čtvrtek prošlo branami areálu v Dolních Vítkovicích ještě více návštěvníků – i díky tomu, že v kalendáři následují dva sváteční dny. „Větší návštěva byla cítit, díky výrazně vyšší kapacitě areálu se ale nově příchozí fanoušci krásně rozprostřeli. Dorazilo na 38 tisíc příznivců, což nás ohromně těší,“ radoval se šéf festivalu Kamil Rudolf.

Na hlavní LOVE stage neměl program chybu. Ukrajinka Korolova přivezla do Ostravy kamion pozitivní energie, Delta Heavy a Dimension z Velké Británie zase potěšili fanoušky v Česku tak populárního stylu D&B. Zvlášť Dimension, vlastním jménem Robert Etheridge, byl z prostředí festivalu nadšený. „Vzpomněl jsem si na své první vystoupení, na které nikdo nedorazil. Teď jsem přijel do cizí země a bylo tu úplně narváno. Jsem nadšený, fanoušci mi dali spoustu energie,“ vyprávěl sympatický Brit.

Pak přišel na řadu maskovaný německý „Joker“ Boris Brejcha, jehož drtivý techno set doprovodil i mohutný závěrečný ohňostroj. Čtvrteční derniéru poté na LOVE stage obstaral zmiňovaný Eric Prydz. Hudební a laserovou show muže, který stál u vzniku slavné skupiny Swedish House Mafia, nezhatil ani drobný závěrečný déšť. A paradoxně začaly padat kapky právě ve chvíli, kdy pršelo i v animacích na velkoplošných obrazovkách. S trochou nadsázky je tedy možné říct, že Eric Prydz měl své představení opravdu sladěné. „Zatímco první den festivalu bývá vždy takový rozehřívací, teď už jsme se opravdu rozjeli na plné obrátky,“ dodal ředitel Beats for Love Kamil Rudolf.

Plno i na ostatních scénách

Tradičně plno bylo i na D&B Forge by Ostrava stage, Harmony House Square by Evropa 2 a fanoušci si našli cestu i na Future by Proud stage, Techno Dome by ČEZ a Empire stage by My Oxygen. Tato scéna si – pokud to tak půjde dál – říká do příštích let i o vyšší kapacitu.

„Technaře“ potěšil svým vystoupením Brit Eli Brown, který hrál pro zcela zaplněný velkokapacitní stan. Podobné pocty se na Future by Proud stage dočkal i Ital Hypaton, synovec Giuseppe Ottavianiho, který v moravskoslezské metropoli vystoupí v pátek. „Hypaton je ohromně známý na sociálních sítích. Občas nám fanoušci píšou, že bookujeme věkově starší umělce a jsem rád, že jsme Hypatonovi dali šanci. Byl to top zážitek,“ řekl stage manažer Jakub Šinndler. Show nastupující generace umělců jde ruku v ruce s názvem scény – tedy Future, budoucnost.

I díky pátečnímu svátku Cyrila a Metoděje pak Ostrava žila taneční hudbou až do pozdních nočních hodin. Z areálu největšího tuzemského festivalu odcházeli vytančení, unavení, ale šťastní návštěvníci. „A to nám dělá největší radost. Máme ve znaku srdce, a právě srdcem se snažíme organizovat i celou akci,“ usmál se Matyáš Ožana, ředitel marketingu Beats for Love.

Začalo diskuzní fórum Talking Beats

Druhý den letošního ročníku provázel i začátek konference Talking Beats. Tu pořadatelé představili loni – a výsledek předčil očekávání. Proto se druhý díl diskuzního fóra přesunul z kavárny U6 do prostorově výraznějšího velína koksovny.

Ti, kteří místo hutných tónů elektronické taneční hudby na všech 18 pódiích zvolili mluvené slovo, dostali návod, jak být kvalitním DJem/producentem, poslechli si debatu o psychickém zdraví umělců a nahlédli do zákulisí organizace obří kulturní události – jakou je právě festival Beats for Love.

V pátek se naplno rozběhne druhá polovina jubilejního 10. ročníku. Na konferenci Talking Beats se bude mluvit o Ostravě, vyjednávání s nejslavnějšími umělci i o kombinaci rodinného života a povolání DJe.

V Dolních Vítkovicích potěší fanoušky italský projekt Meduza i zřejmě nejposlouchanější Brazilec planety, Alok. Milovníky stylu D&B by měl nadchnout Friction z Velké Británie, hvězdnou Future by Proud stage zase bude Nizozemec Ferry Corsten. To vše za perfektního polojasného počasí, které by pořadatelům mělo pro změnu nastavit vlídnou tvář.