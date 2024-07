Občané Třince si už zvykli, že místní knihovna pořádá akce pro širokou veřejnost po celý rok a tak navštěvují ve velkém i besedy během horkého léta. Možná je to výběrem hostů, jejichž jména zkrátka táhnou, možná je to i dramaturgickým plánem knihovny, která koncepčně ladí program tak, aby obsáhnul témata od literárních, uměleckých přes historické, regionální i folklorní až po zdravotní a psychohygienu.

Na Šebka se přidávaly židle

Jedna z letních již proběhlých přednášek byla s lékařem Tomášem Šebkem. Neúnavným propagátorem medicíny a chirurgem. Zakladatel portálu uLékaře.cz měl přednášku „Jak umřít zdravý ve 100 letech“. Nebylo to však poprvé, kdy zavítal do třinecké knihovny. Už před dvěma lety přijel diskutovat s místními a tehdy na jeho přednášku dorazil enormní počet návštěvníku. I na jeho letošní vystoupení přišlo tolik natěšených posluchačů, kdy organizátoři museli přidávat židle, aby se všech 150 zájemců před knihovnu vešlo. Tomáš Šebek byl jako lékař na několika zahraničních misích v rámci Lékařů bez hranic.

Přednáška začala v 19.00 hodin proto, aby už padl soumrak a mohlo se promítat. Tomáš Šebek měl připravenu prezentaci ze svých misí, kde se nedají vůbec srovnávat hygienické a další podmínky s našimi nemocnicemi. U nás působí jako skvělý chirurg. Pan doktor se intenzivně věnuje problematice prodloužení délky života Čechů ve zdraví, a tak není divu, že jeho přednáška vyvolala u lidí z Třince takový zájem a ohlas.

Děda na kolobrndě objel celou ČR

Další inspirativní přednáškou pak byla beseda s Břetislavem Snášelem, kterému nikdo neřekne jinak, než Děda na kolobrndě. Je mu přes sedmdesát a ročně najede 4000 kilometrů křížem krážem jak po ČR, tak po Evropě. Na facebooku má 5000 sledujících z celé České republiky.

Na akci dorazili jak mladší, tak i starší ročníky, protože Břetislav Snášel svým životním elánem a nastavením inspiruje všechny generace. Mimochodem jen letos už překročil hranici 2700 kilometrů při své pouti Německem až do Dánska. „Je úžasné, kolik energie a laskavosti v sobě Děda na kolobrndě má a že ji dokázal předat všem návštěvníkům besedy. Děkujeme, že přijal pozvání do Knihovny Třinec a přejeme mu hodně energie do dalších poutí,“ říká Adéla Majerová z knihovny.

Sám Břetislav Snášel si účast na akci nemohl vynachválit: „Děkuji pracovnicím městské knihovny v Třinci za pozvání. Lidem, že v těch teplotách přišli. Měl jsem radost z návštěvy přátel Věrky a Radka z Ostravy a Vladka z Třince. V předchozích besedách jsem se věnoval jen pouti po jižní Skandinávií. Tentokrát jsem ukázal fotky z poslední poutě. Ze severu Čech na sever Německa a k nejsevernějšimu koutu Dánska. Také jsem pár fotkami připomněl několik "Náhodných setkání". I když jich je daleko víc. Nová přibývají. Nakonec jsem shrnul všechny poutě a odpovídal na otázky. Beseda splnila poslání a ukázala lidem, že pohyb je život. Důležité je nějak se hýbat, třeba o holích a nezůstat zavřený doma, i když to bolí. Děkuji a těším se na další besedy s Dědou na kolobrndě.“

V srpnu o vztazích s Vojtkem

Na 27. srpna je v knihovně přichystané další nezapomenutelné setkání a to s párovým terapeutem a spisovatele. Honza Vojtko uvede svou novou knihu Prostě vztahy a v besedě pak prozkoumá dynamiku mezilidských vztahů.

Honza Vojtko je psychoterapeut, věnuje se převážně párové a individuální terapii. Absolvoval výcviky v kognitivně-behaviorální terapii, schéma terapii, využívá ve své praxi bodyterapii, zabývá se vzděláváním dospělých. Kromě terapie také píše knížky pro děti či články pro dospělé. Svou třineckou přednášku začne od 17 hodin a vstupenky za 150 korun lze zakoupit v Infocentru Třinec nebo na stránkách www.knihovnatrinec.cz.

Zadembskou z knihovny pozval do Lán prezident

Knihovně Třinec se 29. května dostalo ocenění NASIV za rozvoj a podporu vzdělávání v ČR. Na Národním semináři informačního vzdělávání v Brně jen převzala ředitelka Knihovny Třinec Martina Wolna a vedoucí knihovny pro děti Marika Zadembská. A právě Marice Zadembské se dostalo dostalo velkého uznání, když se ve středu 17. července setkala na Zámku v Lánech s prezidentem Petr Pavel a jeho ženou Evou. Ti pozvali přes 150 inspirativních lidí z vybraných částí České republiky. Na pozvání prezidenta republiky Petra Pavla se sešli srdcaři, kterým záleží na rozvoji svých regionů. Tito nadšenci nabití pozitivní energií a touhou zlepšovat místa, kde žijí, si za svou dlouhodobou, trpělivou a často dobrovolnickou práci zasloužili ocenění a poděkování prezidentského páru a Nadace Via.