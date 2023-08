VIDEO: Beskydský paličák. Nový druh česneku je pěkná síla a urodila se ho tuna

Jaký tedy je Beskydský paličák z Bocanovic na Frýdecko-Místecku? „Velice aromatický, hodně silný, v palici se nachází pouze pět šest stroužků, které jsou docela velké. Nechal jsem si zjistit, co to jde a ukázalo se, že moje odrůda je od jiných odlišná. Tím pádem může být – a taky byla – zaregistrována jako zcela nová,“ uvedl pro Deník pěstitel Václav Martynek považující se za zemědělce - amatéra.

Policie v Třinci řeší znásilnění dítěte. Jiné znásilnění tu šetří jako podezření

Brněnští experti k Beskydskému paličáku napsali následující: „Jde o středně pozdní až pozdní odrůdu typu ozimého paličáku. Cibule je středně velká až velká bez bočních stroužků. Stroužky středně velké až velké. Provedenými zkouškami bylo zjištěno, že odrůda splnila veškeré předpoklady k registraci.“

Čtěte také

Tipy na víkend. Na Frýdecko-Místecku Ladná Čeladná, Pivopění i Gorolski swięto

Nádražky Frýdecko-Místecko: Klasika se štamgasty a bez potřeby hotovosti

Pátrání po seniorce z Frýdecko-Místecka. Ztratila se z domu, ohlásil to manžel

Nejsou plnoleté a zmizely beze stopy. Policie hledá dívky z Frýdecko-Místecka

„Samozřejmě mě to těší!“ nechal se slyšet bocanovický zemědělec – amatér. „Tento česnek začala před sedmdesáti lety pěstovat babička, která se tady přivdala z protilehlého konce vesnice. A pokračuji tak v její tradici,“ vysvětlil pro Deník Václav Martynek, jenž svou plodinu pojmenoval tak, aby vystihovala drsné podmínky i podnebí v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, kde mu na políčku vyrostla.

„Je skladovatelný. Ne v teple, ale za určitých podmínek vydrží až do další sklizně. Tedy rok,“ popisoval pěstitel, odhadující hmotnost celé úrody přinejmenším na tunu. Po vykopání ji teď dal na několik týdnů vcelku sušit. Poté česnek ostříhá, zkrátí mu stvoly, odstraní kořeny a nabídne k dalšímu využití.

Exploze „černé" palírny na Frýdecko-Místecku. Tlaková vlna vyrazila dveře a okna

Beskydský paličák, jak doplnil, bude sám prodávat (přes internet, o farmářských trzích zatím neuvažuje), a co zůstane, to půjde na podzim na sadbu opět do země. Nová odrůda česneku z regionu každopádně dokázala slušně „protáhnout“.