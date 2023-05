Možná až překvapivou míru pochopení projevují někteří lidé z oboru, jehož se znatelně dotkne připravovaný vládní balíček úspor. Pivo – to čepované v hospodách a restauracích – se po třech letech vrací zpět do 21procentní daňové sazby a Beskydský pivovárek z Ostravice v Beskydech tomu plně rozumí.

Beskydský pivovárek, Ostravice, 12. 5. 2023. | Foto: se souhlasem Dušana Holého

K určitým příležitostem nebo v určitých časových intervalech vaří v součtu zhruba padesátku různých piv včetně „trendy“ speciálů. Beskydský pivovárek v Ostravici bude se svou produkcí další, kdo přeneseně doplatí na zdražení piva v pohostinských zařízeních, kde se očekává šetření veřejnosti. Přesto neskuhrá.

„Samozřejmě to bude zásadní změna v ceně piva pro celý pivovarnický trh a stoprocentně to bude mít za důsledek snížení spotřeby piva,“ říká jednatel Beskydského pivovárku Dušan Holý, jenž očekává, že někteří lidé budou chodit na pivo méně, jiní nesníží četnost návštěv, ale počet vypitých piv, u dalších očekává, že si dají pivo už jen k jídlu.

„Určitě vznikne ještě více garážových a zahrádkových výčepů, kdy si lidé koupí sud a vypijí ho s kamarády doma. A to bude ještě ta lepší varianta, tou horší by bylo, kdyby začali kupovat jen levný alkohol,“ nastiňuje další možný scénář Holý, jenž ve chvíli, kdy se zvedne daň, zdraží pivo. „Zcela určitě to tak bude, není jiná cesta. Pět korun je takový ‚randál‘, že to žádný pivovar nevezme na sebe, nepřežil by to,“ ví pivovarník.

Mělo se šetřit dřív a průběžně

Skončit podle něj mohou některé vesnické hospody odkázané na úzký okruh štamgastů a bude to znatelně větší zásah, než znamenal zákaz kouření nebo zrušení hracích automatů. „To byly v porovnání s tím, co přijde, prkotiny,“ tuší Holý. Přesto zvýšení daně, které způsobí zdražení piva zhruba o pět korun, u speciálů i víc, považuje za nevyhnutelné.

„Učiněný krok jednoznačně chápu, naopak měl přijít mnohem dříve. A naopak některé kroky, jako bylo zrušení superhrubé mzdy, vůbec neměl nastat. Na tom, že nyní vláda přichází s tím, že bude šetřit, nevidím nic špatného,“ říká Dušan Holý.

Netroufá si hodnotit všechny kroky balíčku, který má pomoci státnímu rozpočtu, ale obecně princip, že je třeba šetřit, schvaluje. „Musím to pochopit. Nechci se dožít toho, že mi budou vnuci vyčítat, co jsme jako společnost dělali, že to vše musí splácet. Šetření je na místě. Otázka samozřejmě je, jaké budou sociální dopady, ale kdyby se nerozhazovalo a šetřilo dříve a průběžně, nemuselo teď dojít na takové rázné kroky,“ dodává jednatel Beskydského pivovárku, který rozhodně neplánuje snížit produkci piva, bude však hledat cesty, jak se na tvrdším trhu ještě více prosadí.