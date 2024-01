Osmý ročník dobročinné výzvy 32 vrcholů se stal celorepublikovou turistickou a horalskou záležitostí. K původním českým, polským a slovenským Beskydám, později zařazeným Jeseníkům či Krušným horám letos organizátoři přidali i Šumavu a Jizerské hory.

Beskydy dva měsíce po kalamitě, 27. 10. 2023. | Video: Radek Luksza

Princip účasti v akci v Beskydech a dalších horách je velmi jednoduchý. Zaregistrovaný účastník si stáhne seznam ze stránek 32.vrcholu.cz, anebo mobilní aplikaci, a pak v libovolném pořadí plánuje své výšlapy na jednotlivé vrcholy. Do seznamu postupně dává data zdolání vrcholů, po dokončení celé výzvy poskytne fotku svého vyplněného seznamu. A my zašleme zasloužený diplom,” vysvětlila za organizační tým Denisa Koziolová z Ostravy.

Dělník z Frýdecka o Liberty: Cítím se jako důchodce a čekám na zavolání

Její maminka Mirka Kováčová původně beskydskou "dvaatřicítkovou" turistiku vymyslela: „Hledala jsem tisícovky v Beskydech, abych přátelům vytvořila cíle turistických výletů. No, a objevila jich celkem dvaatřicet.“ Kromě těch ve frýdeckomístecké části sepsala další na polské a slovenské straně. Časem se doplnily i menší kopce, tedy vrcholky, a to ve stejném počtu.

„Vloni se našli takoví, co výzvu zahájili 1. ledna a 5. měli splněno. Letos to nevyšlo, vypadá to, že kvůli náročným zimním podmínkám,“ poznamenala Koziolová. Vrcholky, ty chtěli v aktuálním ročníku vynechat, nicméně doslova si je vyprosila turistická veřejnost – především rodinky s dětmi či méně zdatní.

Lokální dobrovolníci

32 vrcholů se dá, jak Koziolová upozornila, každopádně zdolávat kromě Beskyd, Jeseníků a Krušných hor nově i na Šumavě a v Jizerkách: „Pomáhají nám s tím lokální spolupracovníci a dobrovolníci. Seznamy nezahrnují jen ty nejvyšší body, ale spíše místa, co stojí za to navštívit. Každý si přijde na své, určitě se u toho i pořádně zapotí.“

Vše vzhůru nohama: hon na pavouka v Centru volného času v Hrádku je zatím marný

A dobročinná stránka? „Výzva je veřejná a zadarmo, ale účastníci si také mohou za šest nebo jedenáct set korun koupit registrační balíčky s medailí a originální čelenkou nebo funkčním tričkem, tím poskytnou peníze na dobrou věc,“ zdůraznila Koziolová.

Letos se rozhodlo, že část výtěžku dostane ostravský mobilní hospic Ondrášek slavící dvacáté výročí činnosti a zbytek Veronika Červená, která je po dětské mozkové obrně a ve svých čtyřiatřiceti zůstává stále odkázána na maminku, jíž docházejí síly.