VIDEO: Nový biskup ostravsko-opavské diecéze poprvé vyjel za věřícími. Do Beskyd

Ani ne osmačtyřicet hodin po slavnostním uvedení do úřadu vyrazil diecézní ostravsko-opavský biskup Martin David za věřícími, a to do Beskyd. V kostele sv. Jana Nepomuckého v Pražmě sloužil mši svatou a uvedl do tzv. „křesťanské dospělosti“ jedenáct zdejších biřmovanců.

Nový biskup na Morávce, 2. 9. 2023. | Video: Radek Luksza