Není tomu zase tak dávno, co byla uzavřená, chátrala a vypadalo to na její stržení. Poté ale chata na beskydském vrcholu Gírová na Jablunkovsku získala nové majitele – sourozence Marii a Petra Malyjurkovy – a hlavně novou šanci. Prý až na dalších sto let!

Obnova chaty na Gírové v Beskydech, 9. 8. 2023. | Video: Radek Luksza

„Šmejdil a čmuchal jsem okolo ní pár let, ale samotnému se mi do toho nikdy nechtělo jít. Sestra se pak vracela z Prahy, a tak jsme si řekli, že dáme síly dohromady a chajdu si koupíme,“ popisuje pro Deník Petr.

Maruška navázala se slovy o splněném snu: „Nejdříve jsme chtěli něco malého. Abych tam jezdila na víkendy a brácha nadhodil, že mi to pomůže opravit. Ale bývalý majitel mu nabídl Gírovou. A tak jsme šli do obnovy chaty, která nefungovala,“ říká úvodem o obnovené známé chatě na Frýdecko-Místecku v Beskydech.

Turistická chata na Gírové vznikla před devadesáti lety, postavili ji z místních surovin: modřínového dřeva. „Ta chajda je snad jedna z posledních původních beskydských. Hodně lidí to zavrhovalo, že je to už na zbourání, já si však jako odborník stavař na to sednul a zjistil, že ještě pár let jí dáme. Myslím, že ještě stovku vydrží,“ tvrdí Petr.

Se svými zkušenostmi ze staveb z Kanady se na Gírové stal hlavním renovátorem i údržbářem. Jeho sestra převzala veškerý servis pro klientelu: zajištění chodu kuchyně, výčepu a ubytování. „Než se rozkřiklo, že chata znovu funguje, tak to byl boj. Skoro nikdo k nám nechodil, jen místní ze zvědavosti. Potom se to ale to ale dostalo mezi lidi a už je to lepší,“ komentovala více než roční podnikání v nadmořské výšce 775 metrů.

S turisty se každopádně v obnovené horské chatě dveře netrhly, a to ani v některých sychravých dnech. Pochvalovali si například její dostupnost z Mostů u Jablunkova díky lanovce na Fojtský Grúň a dále přes Studeničné po hřebenu na Gírovou. „Vyšlápnout se tady dá i z Bukovce či Hrčavy,“ komentovali to výletníci.

Marie s Petrem stanovili otevírací dobu hospůdky v chatě v úterý, středu i čtvrtek od 10 do 16, v pátek a v sobotu od 9:30 do 19 a v neděli od 9:30 do 18 hodin. V pondělí je zavřeno. Na čepu je Radegast – desítka za šestačtyřicet a dvanáctka za osmačtyřicet korun, kofolu mají za pětatřicet korun malou a pětačtyřicet velkou. Čaj prodávají za třicet, kávu za pětačtyřicet, svařák za pětašedesát, grog za šedesát korun. „Nejvíce z lihovin a likérů se pije Vařonka z Gírové, která se může servírovat i teplá, a stojí pětašedesát korun,“ uvedli sourozenci.

V jejich jídelním lístku se objevily tradiční, ale i na horskou chatu méně běžné pokrmy: škvarková pomazánka, utopenec, zelňačka, cibulačka, palačinky, tortily s kuřecími stripsy i grilovaným sýrem halloumi, bigos, smažený květák nebo třeba chleba s trhaným masem a cibulovým chutney. Ubytování, jak provozovatelé doplnili, se dá pořídit od 350 do 540 korun za noc, pejsek na pokoji vyjde na 150 korun.