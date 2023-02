„Tenkrát jsem si říkala, z čeho ještě v Asii vymyslí vědu. Pak jsem tomu ale s postupem času začala mnohem více rozumět,“ vzpomíná na začátky, které ji postupně dovedly k Cestě lesem, jak své terapie nazvala.

Nabitý program bez relaxace

Když do Chalupy Skalčané začali přejíždět rekreanti, všimla si, že někteří neumí přírodu kolem naplno vnímat a čerpat z ní energii.

„Když jsme to tady stavěli, chtěla jsem, aby sem lidé jezdili odpočívat. To se ale nestalo. Přijedou, a hned ráno odjíždí, protože mají nabitý program. Nebo jdou do lesa, ale stále mluví, u toho si ještě něco čtou v mobilu a nedívají se kolem,“ popisuje.

Jak ale sama spolumajitelka Skalčané přiznává, ani ona dříve neuměla pořádně odpočívat a musela se k tomu dopracovat. Proto s tím chtěla pomoct i ostatním. Nejdříve se rozhodla pro rekvalifikační kurz koučinku, pak i pro kurz terapeuta transformační psychologie.

Vnímání energie a přírody

Přesto, že při brouzdání po internetu můžete najít terapii lesem jako objímání stromů, nic takového po vás nikdo nebude chtít. „Moje terapie nemají s ezoterikou nic společného. Nikoho nebudu nutit běhat po lese, objímat stromy a tančit. Chci aby se daný člověk soustředil sám na sebe, šel přírodou a vnímal vjemy, které mu les dává. Například pozoroval, jak dané místo vypadá, cítil teplo slunce a sledoval ptáčky,“ vysvětluje průvodkyně lesem.

Na otázku proč si zvolit řízenou procházku lesem, má Funioková jednoduchou odpověď: „Myslím, že to je jako s cvičením. Když jdete do posilovny s trenérem, tak jste daleko více motivovaní, než když jdete bez něj. Průvodce může člověka v lese nasměrovat tak, aby mohl plně vnímat energii z přírody, což je daleko prospěšnější, než kdyby šel sám.“

Na terapii lesem může přijet po předchozí domluvě klient sám - například dopoledne na tři hodiny - nebo s celou rodinou. Ani tomu se ve Skalčané nebrání.

„Pokud ale člověk dojede sám, tak ho nic nerozptyluje a můžeme se plně soustředit na les a okolní vjemy, které jsou pro takovéto terapie důležité,“ říká Funioková. Důležité je ale i dobré počasí. „Pokud napadne hodně sněhu, tak se lesem nedá pořádně projít. Takže je lepší například jaro nebo léto,“ dodává.