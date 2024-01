Opakovaně zasahovaly během uplynulého týdne posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje u zraněných lyžařů a snowboardistů. V neděli 21. ledna záchranáři zasahovali u dvou těžkých zranění, a to ve skiareálech v Jeseníkách a Beskydech.

Vrtulník LZS v akci - ilustrační foto. | Foto: se souhlasem ZZS MSK

Nejprve vyjížděla zdravotnická posádka ke dvaapadesátileté ženě do lyžařském areálu Kopřivná na Bruntálsku. „Po střetu s dalším lyžařem utrpěla poranění v oblasti hrudníku a zad. Na základě zjištěných zranění byla pacientka indikována k šetrnému transportu do traumatologického centra. Ostravský vrtulník LZS však mezitím vzlétl k jiné pacientce do Beskyd. O zásah proto byla požádána posádka LZS Olomouc, která se postarala o přepravu ženy do Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba,“ sdělil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Vrtulník LZS z ostravské základny letěl kvůli pádu snowboardistky na sjezdovce v beskydském areálu Bílá. „Patnáctiletá dívka jevila známky otřesu mozku. Ve spolupráci s horskou službou jí byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče, byla zajištěna krčním límcem a uložena do vakuové matrace. Poté ji letečtí záchranáři přepravili na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba,“ doplnil Lukáš Humpl.