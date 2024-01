„Vypravil jsem se vlakem do Kunčic pod Ondřejníkem. Všiml jsem si na obloze něčeho, co mi na první pohled připadalo jako vertikální duha. Pak z toho najednou bylo slunce se dvěma menšími slunci po stranách. Vzpomněl jsem si, že jsem to viděl kdysi na internetu, ale v reálu nikdy předtím,“ popsal turista, který jev vyfotil mobilem. Že mohl zkusit spustit video, na to si vzpomněl až dodatečně. A pozdě.

„Ten jev tam byl docela dlouho, snad hodinu. Ani netuším, jak je to vzácné,“ pokrčil rameny Alex Durický.

