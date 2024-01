Výzva pro vytrvalce. LH 24 startuje, turistické trasy budou otevřené

Jen hodiny zbývají do okamžiku, kdy se z Ostravice na Lysou horu vydá bezmála sedm stovek nadšenců. Poslední lednový víkend bude totiž patřit jedenáctému ročníku závodu LH 24. Co to bude znamenat pro běžné turisty, kteří plánují výšlap k vrcholu?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hromadný start LH 24 od pily na Ostravici. | Foto: se svolením IMOS LH24

„I když máme na startovní listině skoro sedm set jmen, rozhodně to nebude znamenat, že se v jeden moment všichni závodníci ocitnou na trase. Startují nejen jednotlivci, ale i dvojice – z nichž jeden vždy zdolává dvanáct a půl kilometru dlouhý okruh s převýšením sedmi set čtyřiceti metrů a druhý odpočívá,“ přiblížil pro Deník za organizátory Adam Knesl. Extrémní vytrvalostní běh či pochod (podle zdatnosti účastníků) na čtyřiadvacet hodin povede výhradně po turistických stezkách až na vrchol královny moravskoslezských Beskyd. Jen úvodní kolo bude z Ostravice, ostatní pak od Sepetné. Výstup pro účastníky kopíruje po červené značce asi nejoblíbenější trasu Bezručův výplaz, ovšem s tím, že před vrcholem uhýbá dolů na modrou a pak míří vzhůru po severní sjezdovce. Dolů vede závodní trať po červené na Lukšinec a odtud po zelené na Albínovo náměstí, kde se napojí na modrou turistickou značku k Sepetné. Půjdete letos? Dobročinná výzva 32 vrcholů Beskyd startuje, o co přesně jde Zkratky pro cesty na Lysou, ty budou mít závodníci zapovězené. „Bude tam zvýšený pohyb, ale nijak extrémně, jak se může na první pohled zdát. Těch, kdo chodí LH 24 nonstop, je úzká špička, dejme tomu, nižší desítky účastníků,“ vysvětluje Adam Knesl. Vůbec se neobává, že by vytrvalci obsazovali místa v chatách s občerstvením nahoře, vše s kompletním zázemím budou mít k dispozici na Sepetné. Naprostá většina závodníků si tam dává pauzu, relaxuje, občerstvuje se, spí. Organizace akce vrcholí „Organizace probíhá několik týdnů před závodem samotným, teď vrcholí. Ve startovní listině je několik posledních jednotek volných míst,“ podotýká Knesl s tím, že na místě konání závodu, který startuje v sobotu 27. ledna, nebude možné se přihlásit. Vše vypukne úderem desáté hodiny na Ostravici, pak se závod přesune na Sepetnou, kde také následující den v deset hodin skončí. Vyhlášení se uskuteční v neděli 28. ledna v poledne u pily ve Wood Aréně. V nadmořské výšce 1323 metrů momentálně leží osmdesáticentimetrová vrstva sněhu a meteorologové na závodní víkend předpokládají pro Lysou horu srážky sněhové i dešťové. Počasí o to více prověří kondici účastníků LH 24. Traktory v ulicích tří okresů! Farmáři volali po změně zemědělské politiky „Rok od roku sledujeme, že změny klimatu mají vliv i na výšku sněhu na horách, avšak máme z minulých ročníků potvrzené, že na konci ledna panují na Lysé ideální podmínky,“ tvrdí ředitel akce Libor Uher. Pokud jde o výkony na LH 24, očekává se letos pokus o hattrick. Tedy třetí vítězství Tomáše Štveráka ze Zubří a držitele traťového rekordu za sebou. „Vloni absolvoval třináct okruhů, tedy neuvěřitelnou porci sto šedesáti kilometrů s celkovým převýšením deseti tisíc metrů,“ dodává Libor Uher. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: VIDEO: Nehoda v Dolní Lutyni. Zraněná cestující: lidé ve vlaku zažívali paniku a strach Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu