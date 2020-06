Malby na zdi zachycují práci lidí, kteří čelili nákaze v první linii pandemie nemoci covid-19 a mají být poděkováním za jejich nasazení. Prvním z řady je obrázek hasičů s nápisem Děkujeme 2020.

Celkem vzniklo deset velkoplošných děl zachycujících práci lidí, kteří v nelehké situaci pandemie chodili do práce. Jsou mezi nimi zdravotníci, prodavačky, policisté, záchranáři, hasiči, ženy šijící roušky, výzkumníci, umělci hrající lidem v ulicích, ale i třinečtí hutníci. I oni během března a dubna vyráběli ocel bez přerušení provozu fabriky.

„Zeď má 74 polí o celkové rozloze přesahující 1200 m2. Zbývá tedy ještě dostatek místa na poděkování za další odvážné či chvályhodné počiny i pro další generace,“ uvedl Jan Czudek, ředitel Třineckých železáren, který je autorem myšlenky proměnit šedý betonový prostor na zeď díků.

Do soutěže v kreslení se zapojilo asi sedmdesát dětí ve věku od 8 do 17 let základní umělecké školy v Třinci spolu s žáky základní školy Slezská v Třinci. Během dubna doma nakreslili obrázky tematicky zaměřené na období pandemie. Odborná komise pak vybrala díla třinácti autorů, která pod vedením pedagožky Beáty Martinkové spolu s ostatními žáky výtvarných oborů přenesli na velkoplošné formáty rozměru dvakrát sedm metrů. Zapojilo se přes 50 žáků a práce jim trvala tři dny.

„Do akce jsme zapojili i naše ostatní žáky. Pomalovat deset polí celkového rozměru přesahujícího 160 metrů čtverečních byla fuška. Bez pomoci ostatních bychom to nedokázali,“ konstatuje Beáta Martinková, vedoucí pobočky ZUŠ v Třinci. Spotřebovalo se více než sto litrů barev.

„Jsem velice rád, že jsme se na poděkování touto formou mohli s našimi žáky podílet. Březen a duben letošního roku byl náročný a neměli bychom na to zapomínat. Pro naše mladé umělce je ctí, že jejich díla mohou obdivovat tisíce lidí směřujících ráno do fabriky,“ míní ředitel ZUŠ v Třinci Jiří Zabystrzan.