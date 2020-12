Značku asi není třeba příliš představovat. Hodně lidí ji už zná. Dá se říct, že popularita vašich výrobků stále stoupá? Kdy jste zažívali největší boom?

Za sebe mám upřímně pocit, že i po sedmi letech jsme stále na začátku. Nejde říct, že některý rok jsme zažívali obrovský boom. Spíše naopak se snažíme každý rok plynule růst, abychom našim stálým zákazníkům nabídli opět něco nového a lidem, kteří nás neznají, ukázali naše hodnoty a práci.

Na trhu jste už poměrně dlouho. Za tu dobu jste si získali řadu fanoušků. Co se jim na vašich produktech nejvíce líbí? Proč si je tak oblíbili?

Našich zákazníků se pravidelně ptáme na zpětnou vazbu a prakticky celou tvorbu s nimi komunikujeme od samého začátku. Jednou z hlavních věcí je proto otevřenost a přátelský přístup komunikace. A poté jsou to především naše hodnoty, ruční práce, lásky k řemeslům a přírodě a originalita, kterou se snažíme vkládat co celé naší tvorby.

Pokud vím, začínali jste dřevěnými motýlky, ale v současnosti je váš sortiment mnohem širší. Co všechno tak dnes zákazníkům nabízíte a co se mezi nimi těší největší oblibě?

Dřevěný motýlek byl pro nás pilotní produkt, který celý příběh začal. Zákaznicí nám však postupně psali prosby o další doplňky, a to nejen pro muže. A jelikož většina našich zákazníků jsou ženy, postupně jsme připravili celou kolekci i pro ně. Zákazníci si u nás mohou vybrat od formálních doplňků jako je motýlek, kšandy, manžetové knoflíčky, po brašnářské doplňky, jakou jsou peněženky, opasky, tašky a batohy až po šperky. Nejvíce v oblibě jsou produkty, které v sobě mají ukrytý příběh. Jako je naše poslední kolekce motýlků šperků a hodinek vyrobených z 60 let starého vína. A nejen že je dřevo krásně obarveno, ale také po víně nádherně voní.

Jen přírodní materiály

Vaše výrobky jsou výhradně z přírodních materiálů, kde základ tvoří dřevo. Kde materiál sháníte a jak náročné je jej pořídit?

Snažíme se využívat nadbytečný materiál z dílen, kdy zbylé kusy jsou už dost malé na výrobu nábytku, ale dostatečně velké pro výrobu našich doplňků. Exotickou část dřevin musíme kupovat, kdy dbáme na to, aby byly dřeviny certifikovány a dodávány z udržitelných plantáží. Nejtvrdším oříškem je asi sehnat české dřeviny jako je například hruška, která se běžně nezpracovává a těchto stromů je málo. Většinou se objeví někdo, kdo poráží vysloužilou hrušku v sadu a my se k ní náhodou dostaneme.

Dá se alespoň trochu přiblížit, co všechno stojí za tím, než se váš výrobek dostane k zákazníkovi a práce kterých lidí je k tomu třeba?

Vždy dost záleží na typu produktu, jelikož má každý naprosto specifický postup výroby, na který jsme museli přijít velice zdlouhavým způsobem. Všechny produkty vznikají ze surových materiálů, které naši šikovní stolaři, brašnáři, švadlenky a šperkaři přepracovávají do podoby polotovarů a ty poté obíhají skrze rozdílné dílny, kde každá k produktu přidá špetku svého řemeslného umění. Finální produkty jsou výsledkem krásné spolupráce několika řemesel a já vždy s údivem koukám, jak moc šikovné lidi máme.

Chystáte se v budoucnu ještě rozšiřovat sortiment, který prodáváte nyní? Čeho by se zákazníci mohli dočkat v dalších letech?

Jedním ze směrů, kterému jsme již letos pootevřeli dvířka, jsou doplňky do domácností. Doplňky na sebe a do domácností mají podobnou vlastnost, a sice zpříjemnit prostředí, ve kterém žijeme a nám samotným udělat radost. Dále bychom rádi pokračovali ve špercích a hodinkách, kdy se nám po čtyřech letech vývoje povedlo představit vlastní hodinky. A teď nás čekají další kolekce.

Narušila nějak koronavirová epidemie vaše fungování? Přece jen letos platila při svatbách určitá opatření a s plesovou sezonou to taky nevypadá příliš nadějně. Podepsalo se to nějak na poptávce po určitém sortimentu, který nabízíte?

Myslím, že letošní rok byl a je pro většinu z nás dost náročný. Jsme vděčni našim skvělým zákazníkům, kteří nás od samého začátku epidemie podporovali a drželi nad vodou. Zájem o řadu našich produktů propadl téměř na nulu a my jsme museli přebudovat celou naši dílnu na výrobnu roušek, která nás zachránila. Byla to pro nás naděje v době beznaděje. Jelikož při nás stálo tolik lidí, chtěli jsme vše vrátit. Společně jsme darovali před 25 tisíc roušek lidem v první linii a těm nejvíce potřebným. S vděčností bych proto všem velice rád poděkoval.