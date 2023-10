Uršula, Lukáš, Vlastík a Jirka z Frýdku-Místku vyfasovali v úterý 17. října ráno reflexní vesty, pytle a chňapky zvané „třetí ruka“ a vyrazili uklízet do parku za stravenky. Zapojili se do projektu města, které jim a dalším bezdomovcům nabízí pomoc, pokud ovšem sami přiloží ruku k dílu.

Bezdomovci ve FM uklízí za stravenky, 17. 9. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

„Bez domova jsem asi dva roky. Stalo se to tak, že jsem přišel o práci a tím pádem i o bydlení,“ svěřil se Jirka mezi sbíráním smetí ve frýdeckých Sadech Bedřicha Smetany. Svou životní situaci označil za náročnou, ale pokouší se s ní smířit a podle svých slov „nějak přežít“.

Jirka i ostatní „brigádníci“ našli zázemí v azylovém zařízení Bethel, které provozuje Slezská diakonie. „Pomáhá nám a teď je tu ta dobrá věc, že si lidi jako my můžou přivydělat na jídlo. A zároveň uklidí město,“ doplnil Jiří s tím, že jako částečný invalida neshání práci zrovna lehko.

„Stravenka Frýdek-Místek je projekt zaměřený na zapojení lidí bez přístřeší do pracovního procesu. Letos jsme na něj vyčlenili padesát tisíc korun, a když bude úspěšný, bude pokračovat,“ konstatovala Leona Sárkőziová, náměstkyně primátora pro sociální služby.

Technické služby a Bethel tipují místa, kde je třeba udělat pořádek, a jednou týdně nabídnou bezdomovcům, aby si úklidem přivydělali. „Za dvě hodiny práce dostanou čtyři stravenky po padesáti korunách. Takže dvě stovky, a to se hodí,“ hodnotí pobídku města Uršula s Lukášem.

Jan Savický, vedoucí azylového zařízení Bethel, připomněl, že ulice Frýdku-Místku uklízejí s klienty už léta: „Ale zatím to byly jen nárazové akce – jarní úklid a podobně. Inspirovali jsme se v jiných městech, třeba v Českém Těšíně. Řekli jsme si, že by se to mohlo rozjet dlouhodobě“.

Lidé bez přístřeší už uklízeli v Janáčkově parku a v parčíku u Komenského ulice. Sady B. Smetany jsou třetí lokalitou. „Střídáme se,“ zmínil při práci Vlastík. Mezi lidmi s podobným osudem je o přilepšení zájem.

„Teoreticky bychom mohli mít i dvacet klientů, nicméně v rámci technických a personálních možností z naší strany jsou optimální čtyři. Pokud by někdo se zájemců o úklid vypadl, náhradníků je dostatek,“ uzavřel Jan Savický.